Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Мужская зона
Комментарии

Роналду и Джорджина ответили на слухи о кризисе в отношениях

Роналду и Джорджина ответили на слухи о кризисе в отношениях
©instagram.com/georginagio

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ответили на слухи о кризисе в отношениях между ними, передают Vesti.kz.

Звездная пара появилась вместе на презентации нового проекта Криштиану Роналду в Мадриде - минеральной воды с антиоксидантами Ursu 9. На мероприятии журналисты спросили обоих о предполагаемом кризисе между парой.

Джорджина пояснила, что это была ложная информация, сфабрикованная некоторыми СМИ.

"Это вы придумали", - сказала она, обращаясь к прессе.

Криштиану Роналду также заявил, что между ним и Джорджиной Родригес все хорошо. Он также публично поддержал начинания своей избранницы как бизнес-леди.

"Моя семья всегда со мной, Джио (прозвище Джорджины) со мной во всех моих проектах. Она идет своим путем, и я поддерживаю ее на 100 процентов.

Он также заявил, что вместе они составляют отличную команду. 

"Она всегда будет со мной, а я с ней. Вдвоем мы гораздо сильнее", - добавил португалец, отметая слухи о том, что они переживают тяжелые времена.

Джорджина ответила на вопрос о свадьбе с Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Они познакомились, когда португалец играл за "Реал Мадрид".

В настоящее время пара живет в Саудовской Аравии с тех пор, как Роналду играет за местный "Аль-Наср". У них пятеро детей, и Родригес - мать двоих из них.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus