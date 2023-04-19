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Новости спорта Мужская зона
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Обманутая жена звезды ПСЖ Хакими прервала молчание

Обманутая жена звезды ПСЖ Хакими прервала молчание
©instagram.com/achrafhakimi

Модель и актриса Хиба Абук отреагировала на ситуацию с разводом со звездным игроком "Пари Сен-Жермена" Ашрафом Хакими, передают Vesti.kz.

Хиба Абук отреагировала на публикации в СМИ, сделав заявление.

"Помните, вы не можете контролировать все в жизни, но вы можете контролировать свою реакцию на это. Отпустите потребность в совершенстве, примите красоту настоящего момента и доверьтесь Вселенной", - написала она.

Ранее Абук подала на развод с марокканским футболистом и претендовала на половину его состояния. Однако она неожиданно узнала, что все богатство Хакими не записано на его имя. Футболист переписал все активы на имя своей матери. Таким образом, Хиба Абук ничего не получит от игрока, который зарабатывает около 300 000 евро в неделю в своем нынешнем клубе.

По сообщениям СМИ, супруга футболиста даже должна заплатить Хакими 50 процентов от своих сбережений, что составляет около 1,5 миллиона долларов.

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Метки:
ПСЖ Мужчины

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