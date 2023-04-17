Переиграл и уничтожил: неожиданное продолжение в деле о разводе звезды ПСЖ

История развода футболиста ПСЖ и сборной Марокко Ашрафа Хакими и испанской актрисы Хибы Абук получила неожиданное продолжение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сообщениям СМИ, жена Хакими подала на него в суд с требованием о разделе имущества в рамках развода.

Однако, когда дело дошло до раздела имущества, оказалось, что Хакими не имеет никаких активов, так как заранее переписал их на имя своей матери. Французские СМИ утверждают, что около 80 процентов зарплаты футболиста идет его матери.

По данным La Gazzetta dello Sport, Хакими получает 10 миллионов евро в год и является одним из самых высокооплачиваемых игроков в Лиге 1. В результате бывшая жена могла бы рассчитывать на половину имущества, но Хакими сыграл на опережение.

Более того, в свою очередь Абук предположительно должна заплатить Хакими 50 процентов от своих сбережений, что составляет около 1,5 миллиона долларов.

Переиграл и уничтожил.

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