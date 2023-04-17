В МИД озвучили подробности о нападении на казаха-боксера в США

По информации, предоставленной официальным представителем МИД Айбеком Смадияровым - консул Казахстана в настоящее время находится в контакте с гражданином нашей страны, который стал жертвой нападения в США, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Накануне стало известно о нападении вооруженных грабителей на казахстанца Олжаса Калдыбаева. Инцидент произошел в Майами.

"На нашего гражданина было совершено нападение местной преступной группировкой с целью завладения его рюкзаком. По его словам, в рюкзаке имелись документы и деньги. В настоящее время правоохранительные органы проводят меры по расследованию и розыску преступников. Консул сразу же связался с ним, он находится на постоянном контакте с потерпевшим и с местными правоохранительными органами. Несмотря на то, что в ходе потасовки наш гражданин получил легкие ушибы, он отказался от медицинской помощи, его здоровью ничего не угрожает", - рассказал Смадияров.

По словам официального представителя МИД, казахстанец находится в США на законных основаниях, так как проходит там обучение.

"Сам он по специальности является авиадиспетчером и обучался в Латвии. В рамках этой программы из Латвии он поехал на двухмесячные курсы в Майами для повышения квалификации", - добавил Смадияров.

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