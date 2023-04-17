Теперь они знают, где я живу - боксер-казах, давший жесткий отпор бандитам в США

В Сети набирает популярность видео, на котором казахстанец дал отпор грабителям в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его героем стал Олжас Калдыбаев, не побоявшийся вооруженных злоумышленников на улицах Майами.

Сайт Мassaget.kz связался с казахстанцем и выяснил обстоятельства произошедшего.

24-летний Олжас является уроженцем Кентау. 15 дней назад приехал учиться в Майами, США.

"Раньше работал в нефтегазовой отрасли. В дальнейшем начал обучение в авиационной отрасли. Казаэронавигация отправила меня в США для практического обучения. Сейчас я в Майами", - говорит он.

Раньше казахстанец занимался боксом. "Бокс нужен для того, чтобы защитить себя", - говорил его тренер.

"Мой учитель верующий человек. "Не драться на улице. Бокс нужен только для того, чтобы защитить себя. Не для того, чтобы показать кому-то свою силу". Это принесло пользу", - говорит Олжас.

У Олжаса есть хобби - он продает телефоны. В Америке он тоже занимался этим делом. Узнав через сайт, что iPhone 13 продается за 200 долларов, он вышел на связь с продавцом и пришел по указанному адресу.

"Майами в три раза больше Алматы. Ехал три часа в указанное место. Сейчас соблюдаю пост. Я очень устал, было жарко. В какой-то момент наткнулся на улицу с тупиком. Оказывается, там живет один парень. Я пошел и поговорил. Я не заметил, как подошел его друг. Оказалось, что у него в руках пистолет, еще одно ружье. "Give me your bag!", - сказали мне. У меня были деньги и документы. Я успел забрать свой паспорт. Взяв сумку, они убежали. Перед нами был высокий забор. Потом я подумал: моя жена должна родить в конце мая. В общем-то много денег уходит. Я тут телефон покупаю. Все деньги ушли в сумке. Моя честь проснулась. "Что ты просто отдаешь им все? Что я скажу дома, как я буду смотреть на своих друзей", - говорит Калдыбаев.

После этой мысли Олжас начал преследовать нападавших и схватил одного из них.

"У одного из них оказался пистолет, iPhone 13 и часть моих денег. Пока я их забирал, ему удалось сбежать. Но я догнал его и схватил. С тех пор я начал снимать видео. Я спросил его, как его зовут, где он живет", - говорит он.

"Я посадил парня. Мы ждали сотрудников полиции. Именно тогда двое друзей хулигана вернулись, чтобы спасти его. Я их не заметил. Из-за засады они напали на меня сзади. Один из них толкнул меня и сбил с ног. Стоя, я ударил его пистолетом по лбу", - говорит Олжас.

Именно в это время из дома рядом с местом драки вышел гражданин США. Наш соотечественник попросил немедленно вызвать полицию.

Казахстанец не растерялся в этот момент и действовал хладнокровно. Не теряя сознания от сильного удара, быстро взял ситуацию под свой контроль.

"Бокс помог в этом. Бил троих. Одному сломал зуб. В этот момент мне повредили руку. Парень получил удар со стороны и уже не подходил обратно. Затем они сбежали. Пистолет и еще одно оружие и немного денег, их телефон iPhone 13 остались у меня", - говорит он.

"Сотрудники полиции были очень удивлены. Привели сотрудника, который знает русский. Он сказал: "В нашем Майами такого раньше не было. Какой ты парень с сердцем! Ты уже легенда среди всей полиции. Все будут говорить о тебе еще 20 лет". Как оказалось, в Майами пистолет не выдержал очередей. Не сопротивляясь, он все дает. Потому что из-за перестрелки здесь погибает много людей. Получается, что стреляют, боятся грабителей", - говорит наш соотечественник.

Сотрудники полиции также прибыли вовремя. Шесть машин и один вертолет быстро начали искать хулиганов.

Впрочем, Олжас опасается. что злоумышленники, завладевшие его данными придут отомстить.

В сумке, которая осталась у них среди документов, был указан адрес его проживания.

"Я же аккуратный человек. В случае пропажи среди моих документов я написал: "Нашедшему, принести документы по такому-то адресу". Теперь они знают, где я живу. Поэтому я попросил посольство защитить меня", - говорит казахстанец.

Он будет в США до конца мая. Он надеется, что к тому времени деньги и документы будут найдены.

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