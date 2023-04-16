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Не на того нарвались. Боксер-казах дал отпор вооруженным бандитам в США

Не на того нарвались. Боксер-казах дал отпор вооруженным бандитам в США
©instagram.com/oljas.kanybek

В Сети набирает популярность видео, на котором казахстанец дал отпор грабителям в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Злоумышленники, совершившие нападение на Олжаса Каныбека, были вооружены.

"Не показывайте это видео моей маме. Сегодня меня хотела грабануть местная банда с оружием, но моя реакция удивила их😂🤣", - написал казахстанец в соцсетях.

На видео, где Каныбек с повреждениями на лице уверяет, что с ним все нормально, отреагировал казахстанский боксер-полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов.

Казахстанец завил приехавшим медикам, что раньше занимался боксом:

- Чем тебя ударили так, оружием?
- Да, оружием.
- Хочешь в больницу?
- Нет, все нормально. Я раньше боксом занимался.

По словам одного из полицейских, такого еще никто не видел.

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Метки:
США Бокс Массовая драка Ограбление

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