Не на того нарвались. Боксер-казах дал отпор вооруженным бандитам в США

В Сети набирает популярность видео, на котором казахстанец дал отпор грабителям в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Злоумышленники, совершившие нападение на Олжаса Каныбека, были вооружены.

"Не показывайте это видео моей маме. Сегодня меня хотела грабануть местная банда с оружием, но моя реакция удивила их😂🤣", - написал казахстанец в соцсетях.

На видео, где Каныбек с повреждениями на лице уверяет, что с ним все нормально, отреагировал казахстанский боксер-полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов.

Казахстанец завил приехавшим медикам, что раньше занимался боксом:

- Чем тебя ударили так, оружием?

- Да, оружием.

- Хочешь в больницу?

- Нет, все нормально. Я раньше боксом занимался.

По словам одного из полицейских, такого еще никто не видел.

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