Самые известные спортсмены-президенты и короли: от черных поясов до Олимпиады и "Золотого мяча"

Мы часто слышим, что спорт есть и существует для всех без исключений, и это действительно так. Даже многие нынешние президенты и короли своих стран закаляли характер и укрепляли здоровье за счет активных занятий спортом. В этом материале корреспондент Vesti.kz рассказывает о спортивном бэкграунде известных глав государств.

Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) - футбол

Эрдоган является президентом Турции уже девятый год. Его детской мечтой была футбольная карьера, и в школьном возрасте он действительно много времени уделял матчам на полупрофессиональном уровне. Отец будущего президента страны был против увлечения сына, но ничего поделать с этим не мог.

В 2003 году Реджеп Тайип даже рассказывал, что его хотел взять к себе "Фенербахче". Якобы именно из-за отца трансфер сорвался. Однако в будущем информация об интересе одного из крупнейших клубов Турции к игроку полупрофессионального клуба не раз подвергалась сомнениям. Многие до сих пор считают, что Эрдоган выдумал историю про "Фенербахче".

Известно, что Эрдоган по сей день любит футбол. Его имя не раз было связано с клубом "Истанбул Башакшехир", который был реформирован и перерожден в 2014 году не без помощи государства. Кроме того, стадион клуба "Касымпаша" назван в честь главы государства.

Александр Вучич (Сербия) - баскетбол

Пятый президент Сербии Вучич вступил в эту должность в 2017 году. Он является одним из самых высоких глав государств с ростом 198 сантиметров. И не зря с такими антропометрическими данными его затянуло в баскетбол.

В июле 2020 года Александр стал студентом белградского колледжа спорта и здоровья, а все для того, чтобы стать тренером по баскетболу по окончании политической карьеры. Любопытно, что местные журналисты сразу почувствовали неладное: изначально обязательным условием для абитуриентов было активное участие в спорте в течение трех лет, но после зачисления Вучича эта информация была удалена с официального сайта учебного заведения.

Джордж Веа (Либерия) - футбол

Уже пять лет бывший футболист ПСЖ, "Милана", "Челси", "Марселя" и других известных клубов является президентом африканской страны Либерия. В 1995-м Веа стал обладателем "Золотого мяча", а также становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Также Джордж трижды признавался футболистом года в Африке (1989, 1994, 1995), был введен в зал славы "Милана", а еще был включен в список величайших игроков ХХ века по версии World Soccer.

Пока известный в прошлом футболист является президентом в родной Либерии, его спортивное наследие пополняет сын Тимоти Веа. В настоящее время 22-летний игрок выступает за французский "Лилль" и национальную сборную США. На ЧМ-2022 в Катаре Тимоти забил гол в ворота Уэльса (1:1) в групповом этапе. Джордж лично был на трибунах стадиона и радовался за сына в Катаре.

Владимир Путин (Россия) - самбо, дзюдо

Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо. В 70-х годах прошлого столетия он становился чемпионом Ленинграда в этих дисциплинах. В 1998-м он получил звание заслуженного тренера России по самбо.

Анатолий Рахлин, тренировавший будущего президента России в юношеском возрасте, а затем добравшийся до сборной страны, рассказывал, что Путин мог бороться красиво и умел терпеть боль. По словам Рахлина, уже тогда Путин брал на состязаниях не физикой, а находчивостью. Что касается самого президента, то он отмечал, что наставник по дзюдо сыграл чуть ли не решающую роль в его жизни.

В 1999 году вышла книга "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным". В 2012 году стало известно, что он продолжает заниматься дзюдо и оказывает поддержку федерации этого вида спорта.

Филипп VI (Испания) - парусный спорт

Нынешний король Испании не просто занимался спортом и был профессионалом, но даже участвовал в Олимпийских играх. Это было в 1992 году в Барселоне, где он получил роль знаменосца сборной Испании на церемонии открытия.

Филипп VI занял шестое место в соревнованиях трехместных лодок. Интересно, что его родители и старшая сестра тоже участвовали в Олимпийских играх по парусному спорту, однако его показатели стали самыми лучшими среди всех членов семьи.

Александр Лукашенко (Беларусь) - футбол, хоккей

Президент Беларуси активно проявлял себя сразу в двух командных видах спорта, причем самых популярных. В 2015 году Лукашенко встретился на тот момент с президентом УЕФА Мишелем Платини, и признался, что, "как профессиональный в то время футболист", восхищался его игрой.

В молодости будущий президент играл в футбол в команде Верховного совета. Один из его коллег и товарищей по команде Лявон Борщевский оценил мастерство Лукашенко следующим образом: "Профессионализма там не было, конечно. Стилистика, скорее "бей - беги". Хотя, признаться, удар у Лукашенко был очень сильный, но обычно неточный, по воробьям. Впрочем, когда мяч хорошо попадал на ногу, то отбить удар было достаточно трудно. Он был далеко не лидером нашей команды. Часто Лукашенко вообще не доигрывал матчи, так как у него со спиной были проблемы. Он говорил, что когда-то играл за команду своего совхоза, поэтому считает себя профессионалом", - рассказал он.

Еще один свидетель игры Лукашенко на футбольном поле Анатолий Лебедько добавил от себя: "Лукашенко - профессионал? Иногда и скамейку запасных ему приходилось полировать. Я бы сказал, что это был игрок на границе основы и запаса. Профессионалов среди нас не было. Лукашенко даже в те времена был не очень быстрым футболистом, любил дернуть мяч, а футбол - это же игра коллективная. Часто избегал черновой работы, ему всегда хотелось быть бомбардиром, хотя способностей таких и не было. Если было какое-то столкновение, все же это мужская игра, то Лукашенко после мог и отомстить. Мы все это знали, поэтому лишний раз не рисковали идти с ним в стык".

В хоккей Лукашенко тоже играть любит. Он регулярно тренируется и принимает участие в товарищеских матчах, играя крайнего нападающего. На льду у президента Беларуси прослеживается та же черта, что и на футбольном поле. Он любит забивать и участвовать в завершающих стадиях атак, однако в обороне обычно не задействован.

Порой Лукашенко меняет регламент игры, и вместе трех периодов по 20 минут команды соревнуются два периода по 35. В 2009 году команда, за которую играл Лукашенко, потерпела редкое поражение. Совпадение или нет, но совсем скоро тренера соперников уволили без объяснения причин.

Карл III (Великобритания) - поло

Чарльз Филипп Артур Джордж стал королем Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II в прошлом году. С тех пор его больше знают как Карла III. В молодости будущий наследник престола и король увлекался спортом, а именно поло.

Поло, кто не знает, - это командный вид спорта с мячом, в котором участники играют верхом на лошадях и используют для перемещения мяча специальные клюшки.

С юности и вплоть до 44-летнего возраста Карл III был заядлым игроком. Он продолжал играть неофициально, в том числе в благотворительных целях, до 2005 года. Время от времени будущий король получал травмы, падая с лошадей. Так, в 1990 году он перенес две операции по исправлению переломов правой руки.

Касым-Жомарт Токаев (Казахстан) - настольный теннис

Напоследок расскажем об увлечении президента Казахстана - настольном теннисе. Многие помнят, что Касым-Жомарт Кемелевич на протяжении нескольких лет возглавлял федерацию этого вида спорта. В последние годы он не раз играл с другими президентами, в частности с Эрдоганом.

Одноклассник Токаева Андрей Антоненко три года назад рассказывал о мастерстве президента: "От природы он был очень спортивный, высокий, подтянутый, быстрый. Сначала увлекался командными видами - волейболом, баскетболом. Потом активно занялся настольным теннисом. Здорово преуспел, стал чемпионом школы, выигрывал городские соревнования. Впоследствии даже получил звание кандидата в мастера спорта СССР", - заключил он.

Помимо всего прочего, Токаев активно следит за достижениями казахстанцев в настольном теннисе. В прошлом году он поздравлял юного Алана Курмангалиева, ставшего первым казахстанским призером на чемпионатах Азии.

Фото: Atalayar (1), KSS (2), YouTube-канал Africa Scope (3), KrasnodarMedia (4), Felipeandletizia (5), President.gov.by (6-7), Pryke (8), Пресс-служба президента РК (9), Olympic.kz (10)©️

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