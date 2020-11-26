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Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020

Их будут помнить всегда.

Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
Диего Марадона. Фото: Sky Sports©️
Новости спорта Живи спортом
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На 61-м году жизни скончался легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона. Корреспондент Vesti.kz вспомнил трагические моменты из мира спорта в 2020 году, которые потрясли общественность. 

Диего Марадона (1960-2020)




Легенда мирового футбола из Аргентины, кумир миллионов и просто один из лучших спортсменов в истории. Марадона скончался 25 ноября в провинции Буэнос-Айреса в результате сердечного приступа. В последние годы жизни у Марадоны было много проблем со здоровьем, которые не позволяли ему заниматься тренерской деятельностью и демонстрировать свое мастерство на публике. 

Коби Брайант (1978-2020)



Брайант также, как и Марадона, стал легендой еще во время своих выступлений на профессиональном уровне. Ставя рекорд за рекордом, Коби влюблял в себя и свою игру бесчисленное количество любителей баскетбола. 26 января пятикратный чемпион НБА и двукратный победитель Олимпийских игр в составе сборной США погиб при крушении частного вертолета в Калифорнии. Вместе с ним внутри вертолета находилась его 13-летняя дочь.

Абдулманап Нурмагомедов (1962-2020)



Легендарный российский тренер, воспитавший 18 чемпионов мира по вольной борьбе и боевому самбо, отец великого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманапа не стало 3 июля в результате осложнений на фоне коронавируса, с которым известный тренер боролся с апреля. 

Жаксылык Ушкемпиров (1951-2020)



Великий борец греко-римского стиля, чемпион мира и победитель Олимпиады в Москве. Заслуженный мастер спорта СССР Ушкемпиров скончался на 70-м году жизни в Нур-Султане, а причиной смерти стала вирусная пневмония.

Навид Афкари (1993-2020)



В сентябре стало известно о трагической кончине чемпиона Ирана по греко-римской борьбе Афкари. Он был приговорен к смертной казни и повешен после обвинения в убийстве, совершенном несколько лет назад. Но ни в Иране, ни в других странах никто не поверил в причастность Навида, поэтому казнь вызвала целую волну возмущений. Основная масса все еще считает, что Афкари убили за то, что он не поддерживал власти Ирана и выступал в протестах. Незадолго до смерти Навида поддержал Дональд Трамп, потребовавший его освободить.

Роджер Мейвезер (1961-2020)



Роджер был чемпионом мира по боксу во второй полулегкой (WBA) и первой полусредней (WBC) весовых категориях в 80-х. За свою карьеру он провел 72 боя, из которых 59 выиграл. Но главным его достижением можно назвать то, что Роджер тренировал своего племянника Флойда Мейвереза, который стал одним из лучших боксеров в истории. Роджера не стало в марте 2020 года.

Бахтай Сапеев (1953-2020)



Еще один боксер и дядя другого боксера, который покинул мир в 2020 году. Сапеев был мастером спорта СССР международного класса. За свою карьеру провел 227 поединков, выиграв 211 из них. Был родным дядей Олимпийского чемпиона Серика Сапиева. В феврале стало известно о смерти именитого боксера.

Питер Бонетти (1941-2020)



Легенда лондонского "Челси" Бонетти и чемпион мира в составе сборной Англии (1966). Английский вратарь по сей день является рекордсменов в истории "Челси" по количеству проведенных матчей - 729. Питер умер в апреле 2020 года.

Пьерино Прати (1946-2020)



Один из лучших бомбардиров в истории "Милана", чемпион Европы и вице-чемпион мира в составе сборной Италии. В финале Кубка европейских чемпионов (нынешний Суперкубок УЕФА) 1969 года между "Миланом" и "Аяксом" (4:1) принес победу своей команде, оформив хет-трик. За клуб Прати забил 102 мяча. Итальянского футболиста не стало в июне 2020 года.

Дэйл Хаверчук (1963-2020)



Канадский хоккеист и тренер украинского происхождения, входящий в топ-20 самых результативных игроков в истории НХЛ. Трижды был призером чемпионатов мира (серебро и две бронзы), пять раз участвовал в матче всех звезд НХЛ, единственный, кто провел 1000 матчей в лиге до 31 года. В 2001 году Хаверчук был введен в Зал хоккейной славы. 

Ричард Аджей (1983-2020)



Немецкий бобслеист, серебряный призер Олимпиады в Ванкувере (2010), чемпион мира и Европы. Аджей стал первым темнокожим спортсменом, представлявшим Германию на Олимпиаде. Умер в возрасте 37 лет из-за сердечного приступа. 

Нобби Стайлз (1942-2020)



Обладатель Кубка европейских чемпионов с "Манчестер Юнайтед" и чемпион мира в составе сборной Англии (1966). В 2007 году Стайлза ввели в Зал славы английского футбола. Наряду с Сэром Бобби Чарльтоном и Ианом Каллаганом является единственным английским футболистом в истории, кому удалось выиграть и главный клубный европейский турнир, и чемпионат мира. Известный футболист умер после продолжительной борьбы с болезнью. 

Том Хейнсон (1934-2020)



Известный американский баскетболист и тренер. Хейнсон включен в баскетбольный Зал славы и в качестве игрока, и в качестве тренера (лишь четырем людям удалось добиться этого). Является легендой клуба "Бостон Селтикс", отдав ему девять лет карьеры и еще столько же времени в качестве . тренера. Стал восьмикратным чемпионом НБА как игрок и двукратным в роли тренера. За его заслуги "Селтикс" закрепили за Хейнсоном игровой №15. 

 

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