Скончался олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров

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Ушел из жизни прославленный казахстанский борец Жаксылык Ушкемпиров. Об этом сообщает Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы. Причина смерти не уточняется.
Ушкемпиров родился 6 мая 1951 года в совхозе "Чапаев" (ныне село Тегистик) Свердловского района Джамбульской области Казахской ССР.
В 1980 году на летних Олимпийских играх в Москве он выступал в весовой категории до 48 килограммов и стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев присвоил Ушкемпирову звание "Қазақстанның Еңбек Ері" (Герой труда Казахстана).
Среди его наград также "золото" чемпионата мира (1981), "серебро" чемпионата Европы (1980) и звание заслуженного мастера спорта СССР.
Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Жаксылыка Ушкемпирова в связи с утратой.