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Названа причина смерти Диего Марадоны

Он ушел из жизни на 61-м году жизни.

Названа причина смерти Диего Марадоны
Диего Марадона. Фото: eurosport.com©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0

Причиной смерти легендарного Диего Марадоны стал сердечный приступ, передают аргентинские СМИ. Его не успели доставить в больницу.

Марадона скончался сегодня, 25 ноября, в своем доме в районе Нордельта в Буэнос-Айресе (Аргентина) около 12:00 по местному времени (21:00 по времени Нур-Султана).

К дому спортсмена прибыли девять машин скорой помощи, но медики оказались бессильны. У Марадоны сильно упало давление, когда он находился вместе с родными. 

 

 

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Метки:
Марадона Диего Аргентина Утраты

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