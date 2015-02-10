Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Календарь КПЛ-2020
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Новости по теме: Куксин Антон

Титулованный иностранец, победа над
Титулованный иностранец, победа над "Зенитом" и антирекорды. Что за казахстанец будет играть в России
"На каждую позицию минимум два игрока". Казахстанский футболист рассказал о конкуренции в российском клубе
"На каждую позицию минимум два игрока". Казахстанский футболист рассказал о конкуренции в российском клубе
"Титулованный иностранец". Российский клуб объявил о переходе казахстанского футболиста
"Титулованный иностранец". Российский клуб объявил о переходе казахстанского футболиста
Казахстанский футболист вместо перехода в клуб из Германии отправился в "Актобе"
Казахстанский футболист вместо перехода в клуб из Германии отправился в "Актобе"
Казахстанский футболист близок к переходу в клуб из Германии
Казахстанский футболист близок к переходу в клуб из Германии
Сегодня
Результаты
Скоро
Все матчи
  • Все матчи
  • Футбол
  • Велоспорт
Футбол. Чемпионат Италии 2019/20
Интер Наполи 01:45
1 2,12 X 3,76 2 3,58
Сампдория Милан 23:30
1 6,05 X 4,44 2 1,6
Лацио Брешиа 23:30
1 1,144 X 10 2 21
Удинезе Лечче 23:30
1 2,325 X 3,78 2 3,104
Верона Хеллас СПАЛ 23:30
1 1,52 X 4,68 2 6,9
Сассуоло Дженоа 23:30
1 2,39 X 3,62 2 3,11
Кальяри Ювентус 01:45
1 6,3 X 4,38 2 1,59
Торино Рома 01:45
1 5,25 X 4,48 2 1,66
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
РФШ Рижская футбольная школа Валмиера 21:00
1 1,38 X 4,58 2 7,4
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 1. Бургос - Бургос (157 km) 17:00
Групповая гонка. Этап 2. Castrojeriz - Вильядиего (168 km) 16:45
23 мая 2017 22:41
Капитан "Тараза" дисквалифицирован на семь матчей за мат
0
2
Капитан "Тараза" дисквалифицирован на семь матчей за мат
Клубы заплатят больше миллиона тенге в качестве штрафа.
21 мая 2016 17:50
Аршавин и Исламхан сыграют с первых минут против "Окжетпеса"
0
2
Аршавин и Исламхан сыграют с первых минут против "Окжетпеса"
Встреча пройдет в Алматы и начнется в 18:00.
9 апреля 2016 17:49
Булешев в свой день рождения помог "Окжетпесу" обыграть "Акжайык"
0
10
Булешев в свой день рождения помог "Окжетпесу" обыграть "Акжайык"
Благодаря этой победе кокшетауская команда набрала семь очков.
15 марта 2016 11:34
Казахстанец из сербского клуба вызван в молодежную сборную на матч отбора Евро-2017
0
1
Казахстанец из сербского клуба вызван в молодежную сборную на матч отбора Евро-2017
Также вызов получили два футболиста новичка первой лиги - ФК "Алтай".
1 марта 2016 22:02
В чемпионате Казахстана впервые сыграет футболист из США
0
8
В чемпионате Казахстана впервые сыграет футболист из США
Он вошел в заявку "Окжетпеса".
23 января 2016 17:48
Футболисты сборных Казахстана и Таджикистана едва не подрались во время матча
0
7
Футболисты сборных Казахстана и Таджикистана едва не подрались во время матча
Это произошло на 75-й минуте встречи, которую казахстанцы выиграли со счетом 3:2.
13 января 2016 10:50
Казахстанская "молодежка" начнет Кубок Содружества матчем с Молдовой
0
1
Казахстанская "молодежка" начнет Кубок Содружества матчем с Молдовой
Подопечные Серика Абдуалиева сыграют на турнире также с Беларусью и Кыргызстаном.
6 января 2016 19:27
"Окжетпес" определился со вторым соперником на сборах в ОАЭ
0
0
"Окжетпес" определился со вторым соперником на сборах в ОАЭ
Кокшетауский клуб отправится на сборы 10 января, где планирует провести четыре товарищеских матча.
15 ноября 2015 18:22
Молодежная сборная Казахстана победила Кыргызстан
0
5
Молодежная сборная Казахстана победила Кыргызстан
Товарищеский матч проходил в рамках сбора команды.
6 ноября 2015 15:15
Молодежная сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча
0
4
Молодежная сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча
Они состоятся 15 и 17 ноября.
24 августа 2015 21:28
Молодежная сборная Казахстана объявила состав на отборочные матчи Евро-2017
0
2
Молодежная сборная Казахстана объявила состав на отборочные матчи Евро-2017
2 сентября подопечные Ширмялиса в гостях сыграют против сборной Боснии и Герцеговины, а 7 числа примут в Алматы Швейцарию.
10 февраля 2015 12:24
"Окжетпес" подписал контракты с 18 футболистами
0
0
"Окжетпес" подписал контракты с 18 футболистами
В планах кокшетауского клуба заключить соглашения с еще двумя-тремя легионерами.
12 
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика