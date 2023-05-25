Употребление этого продукта перед сном улучшает качество сна

Употребление небольшого количества темного шоколада перед сном может способствовать более глубокому и спокойному сну, передают Vesti.kz со ссылкой на Bristol Live.

Почему темный шоколад полезен перед сном

Специалист по сну компании Dreams Сэмми Марго рассказала, что темный шоколад с высоким содержанием какао может быть полезным вечерним перекусом благодаря своим свойствам, способствующим расслаблению.

"Темный шоколад содержит магний - элемент, который помогает успокоить нервную систему, снижая активность мозга и уровень кортизола, а также поддерживает выработку мелатонина - гормона, отвечающего за сон", - пояснила Марго.

Кроме того, по ее словам, в шоколаде присутствуют теобромин и предшественники серотонина, которые в умеренных дозах способствуют улучшению настроения и создают ощущение спокойствия.

Какие виды шоколада не рекомендуются

Эксперт также отметила, что молочный и белый шоколад - менее удачные варианты перед сном, поскольку содержат больше сахара, который может вызвать скачки энергии и, как следствие, бессонницу или частые пробуждения ночью.

Темный шоколад же богат магнием, способствующим расслаблению мышц и стабилизации циркадных ритмов. Также в нем содержится триптофан - аминокислота, необходимая для синтеза серотонина и мелатонина, что способствует естественному засыпанию.

Однако стоит помнить, что чрезмерное потребление шоколада может быть вредным. Сайт NHS предупреждает: "Переизбыток сахара может привести к набору веса и кариесу". Также темный шоколад содержит кофеин и теобромин - стимуляторы, которые в больших дозах способны нарушать сон.

Идеальные сочетания для вечернего перекуса

1. Темный шоколад с миндалем

"Миндаль содержит белок, стабилизирующий уровень сахара в крови, а в сочетании с магнием из темного шоколада образует идеальный успокаивающий перекус", - рассказала Сэмми.

2. Горячее какао

"Теплый напиток перед сном - это не только традиция, но и способ расслабиться. Какао с теплым молоком богато магнием и помогает настроиться на сон", - добавила она.

3. Грецкие орехи в темном шоколаде

"Грецкие орехи сами по себе являются источником мелатонина. В сочетании с темным шоколадом получается натуральный коктейль для сна", - отметила эксперт.

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