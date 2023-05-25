Действительно ли кефир полезнее пить перед сном, ответили врачи

В соцсетях набирает популярность мнение, что кефир перед сном помогает избавиться от вздутия живота и улучшает пищеварение. Однако врачи считают, что время суток не влияет на пользу этого напитка для кишечника, передают Vesti.kz со ссылкой на Verywell Health.

Почему кефир пьют на ночь?

Пользователи TikTok утверждают, что кефир перед сном помогает проснуться без вздутия и дискомфорта. Но, по словам Мари-Пьер Сент-Ондж, доцента кафедры нутриционной медицины Колумбийского университета, польза напитка не зависит от времени его употребления.

"Главная цель - ввести полезные бактерии, которые становятся частью микрофлоры и способствуют улучшению здоровья. Кефир можно пить в любое удобное время, подходящее под ваш рацион", - отметила Сент-Ондж.

Чем полезен кефир?

Кефир - ферментированный молочный продукт, содержащий больше пробиотиков, чем йогурт. Он способствует нормализации пищеварения, укрепляет кости, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает воспаление в кишечнике.

"Кефир может быть хорошим источником белка и способствовать насыщению, что полезно при контроле веса", - пояснила гастроэнтеролог Фелис Шнолл-Сассман из Weill Cornell Medicine и больницы NewYork-Presbyterian.

Может ли кефир улучшить сон?

По словам Шнолл-Сассман, существует мнение, что кефир помогает регулировать сон, поскольку может действовать как предшественник мелатонина или снижать уровень кортизола. Однако научных доказательств этому пока недостаточно.

"Нет данных высокого качества, подтверждающих, что время употребления кефира как-то влияет на его эффективность", - добавила врач.

Кому не стоит пить кефир перед сном?

Специалисты подчеркивают: пить кефир можно утром, днем или вечером - это не влияет на его пользу для кишечника. Однако людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью не рекомендуется есть перед сном, включая кефир.

Также людям с ослабленным иммунитетом стоит проконсультироваться с врачом перед началом употребления кефира, поскольку он может влиять на иммунную систему.