Секс-символ ММА показала себя в откровенном образе

Девушка-боец из США Пейдж Ванзант поделилась откровенными снимками у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Откровенный образ девушки пришелся по душе ее подписчикам, которые оставили комплиментарные отзывы под постом.

Ранее Ванзант подписала контракт с промоушеном по поп-боксу Misfits Boxing и 25 мая в Хьюстоне (США) провела первый бой против звезды фильмов для взрослых - британки Элли Брук. Поединок завершился вничью. По информации Пейдж, реванш должен состояться в августе.

Одно время американка билась в UFC, в девяти боях одержав пять побед и потерпев четыре поражения.

Также пробовала себя в Bare Knuckle FC (промоушен по организации боев на голых кулаках) и в рестлинге.

Замужем за профессионального бойца ММА Остина Вандерфорда.