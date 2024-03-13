Саудовская Аравия "кинула" Роналду и выбрала Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси снялся в рекламе бренда одежды из Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.
Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины стал лицом одного из брендов, производящего одежду и аксессуары. Видео с Месси стало вирусным в социальной сети X. В ней аргентинская звезда позирует в традиционной арабской мужской одежде.
🇸🇦🥶 Messi wearing Saudi attire in an advert for Sayyar Shemag! 👳pic.twitter.com/fUAC2aBQPe— CentreGoals. (@centregoals) March 12, 2024
Самое интересное, что одной из главных звезд чемпионата Саудовской Аравии является главный конкурент Месси - португалец Криштиану Роналду. С 2023 года он защищает цвета саудовского "Аль-Насра".
Лео в свою очередь, с прошлого года играет за американский "Интер Майами".
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