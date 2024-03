Саудовская Аравия "кинула" Роналду и выбрала Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси снялся в рекламе бренда одежды из Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.

Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины стал лицом одного из брендов, производящего одежду и аксессуары. Видео с Месси стало вирусным в социальной сети X. В ней аргентинская звезда позирует в традиционной арабской мужской одежде.

🇸🇦🥶 Messi wearing Saudi attire in an advert for Sayyar Shemag! 👳pic.twitter.com/fUAC2aBQPe