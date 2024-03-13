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Саудовская Аравия "кинула" Роналду и выбрала Месси

Саудовская Аравия "кинула" Роналду и выбрала Месси
©twitter.com/InterMiamiCF

Аргентинский нападающий Лионель Месси снялся в рекламе бренда одежды из Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.

Форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины стал лицом одного из брендов, производящего одежду и аксессуары. Видео с Месси стало вирусным в социальной сети X. В ней аргентинская звезда позирует в традиционной арабской мужской одежде.

Самое интересное, что одной из главных звезд чемпионата Саудовской Аравии является главный конкурент Месси - португалец Криштиану Роналду. С 2023 года он защищает цвета саудовского "Аль-Насра".

Лео в свою очередь, с прошлого года играет за американский "Интер Майами".

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Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия Роналду Криштиану Одежда

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