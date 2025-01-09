Почему в Казахстане штрафуют за прогрев автомобиля зимой и как избежать штрафа

Зимой многие автолюбители уделяют особое внимание прогреву двигателя перед началом движения. Однако важно помнить, что слишком долгое время работы мотора на холостых оборотах может не только повлиять на экологию, но и повлечь штраф, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Сколько времени требуется для прогрева двигателя?

Современные автомобили требуют минимального прогрева. Исследования показывают, что для большинства моделей достаточно 1–2 минут, чтобы масло равномерно распределилось по системе. Прогрев, превышающий 5 минут, не только не принесет дополнительной пользы, но и увеличит расход топлива и выбросы вредных веществ.

Что говорит законодательство?

Согласно пунктам 88 (подпункт 5) и 122 (подпункт 4) Правил дорожного движения Республики Казахстан, запрещается стоянка транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям.

Нарушение данных правил попадает под часть 1 статьи 597 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где указаны следующие штрафы:

19 660 тенге (5 МРП) за первое нарушение;

39 320 тенге (10 МРП) за повторное нарушение.

Какие доказательства необходимы?

Для привлечения к ответственности требуются неопровержимые доказательства, такие как:

видеозапись продолжительностью более 5 минут; фиксирование государственных регистрационных номеров транспортного средства; указание даты и времени нарушения.

Комментарий эксперта

Депутат и бывший первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев подтвердил, что норма о штрафах за длительный прогрев автомобиля действует давно и направлена на соблюдение экологических стандартов.

"Это все направлено на то, чтобы соблюсти экологические нормы, которые у нас существуют. У нас очень загрязнены воздушные бассейны, особенно в больших городах", - отметил Кожаев.

Он также добавил, что аналогичные нормы действуют в развитых странах, где особое внимание уделяется защите окружающей среды.

Марат Кожаев начал работать в системе МВД с 1984 года. С 6 апреля 2019 года 4 октября 2024 года занимал должность первого заместителя министра внутренних дел Казахстана. Специальное звание - генерал-лейтенант полиции.

Вывод

Длительный прогрев двигателя может стать причиной не только штрафов, но и избыточного загрязнения воздуха. Соблюдайте правила, прогревайте автомобиль минимально необходимое время и избегайте возможных административных наказаний.

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