4 ошибки при запуске автомобиля зимой, которые допускает почти каждый

Неправильный запуск двигателя зимой может стать причиной серьезных проблем. Эксперты рассказали, какие ошибки водители чаще всего совершают в мороз, и как их избежать, передают Vesti.kz.

Ошибка 1: сразу запускать стартер

Включение зажигания и мгновенный запуск двигателя - это не лучшая практика. Перед запуском дайте автомобилю 3–5 секунд, чтобы бортовой компьютер настроил оптимальную подачу топлива. Подождите, пока не погаснут индикаторы на панели приборов.

Ошибка 2: не выжимать сцепление (если "механика")

При запуске автомобиля с механической коробкой передач всегда выжимайте сцепление. Это снизит нагрузку на стартер, избавив его от лишней работы с трансмиссией.

Ошибка 3: "газ в пол", если мотор не заводится

Попытки завести мотор, активно нажимая на педаль газа, могут залить свечи и только ухудшить ситуацию. Удерживайте ключ в положении START не более 10 секунд и делайте не более 4–5 попыток. Если не удалось завести двигатель, выясните причину неисправности.

Ошибка 4: долго прогревать машину

Современные автомобили не требуют длительного прогрева. Достаточно дать мотору поработать 2–3 минуты на холостых оборотах, после чего можно начинать движение. Избегайте резких разгонов до полного прогрева двигателя.

Что чаще ломается зимой?

Руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин выделил самые распространенные проблемы:

Утечка технических жидкостей: резина теряет эластичность на морозе, что приводит к трещинам и разрывам уплотнений.

Износ подвески: холод отрицательно сказывается на амортизаторах, сайлентблоках и шаровых.

Проблемы с системой охлаждения: некачественный антифриз может замерзнуть.

Неработающая печка: поломки термостата или вентилятора лишат вас тепла в салоне.

Севший аккумулятор: изношенная батарея в морозные ночи теряет заряд.

Как отогреть автомобиль в холод?

Эксперт Михаил Колодочкин дал советы по обогреву машины:

Обогрев поддона картера: используйте внешние обогреватели или накладные пластины на 220 В. Никогда не подключайте их к бортовой сети автомобиля.

Замерзшие стеклоочистители:

Установите обогреваемые дворники для борьбы с обледенением.

Попробуйте форсунки для омывающей жидкости на поводках стеклоочистителей.

Используйте подогрев бачка с омывайкой с помощью специального устройства.

Правильный уход за автомобилем зимой не только продлит его срок службы, но и избавит вас от лишних затрат на ремонт.