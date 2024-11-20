Неймар купил пентхаус в Дубае: за 50 миллионов дают бассейн, лифт для авто и личного повара

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар вновь привлек внимание общественности, на этот раз дело вовсе не в его футбольных подвигах или очередной травме. Форвард решил добавить еще немного роскоши в свою и без того не скромную жизнь, купив пентхаус в элитном дубайском комплексе Residences by Binghatti, передают Vesti.kz.

Хотя строительство комплекса еще не завершено и планируется к сдаче в 2027 году, проект уже вызывает большой интерес.

В нем предусмотрено 182 квартиры, однако Неймар выбрал один из 11 эксклюзивных пентхаусов, который станет одной из самых дорогих резиденций в комплексе.

Пентхаус будет оснащен частным бассейном и гаражом с уникальной системой, позволяющей поднять автомобиль прямо в апартаменты. Из панорамных окон откроется захватывающий вид на город.

Стоимость апартаментов в этом здании варьируется от 246 тысяч евро до более чем 50 миллионов евро.

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Residences by Binghatti - это первый в мире жилой комплекс, вдохновленный брендом Bugatti. Фасад здания характеризуется плавными линиями и изящными изгибами, напоминающими Французскую Ривьеру, предлагая курортный стиль жизни в сердце мегаполиса.

Среди роскошных удобств комплекса: пляж в стиле Ривьеры, частный бассейн, джакузи-спа, фитнес-клуб, личный шеф-повар, приватный клуб для владельцев и два лифта для автомобилей, доставляющих их прямо в пентхаус.

В резиденции также есть множество высококлассных и индивидуальных услуг, предназначенных для ее жителей, включая индивидуальные услуги шофера и консьержа.

На данный момент 32-летний Неймар восстанавливается после очередной травмы, а его контракт с саудовским клубом истекает летом 2025 года.

Уже с января бразилец будет вправе вести переговоры и подписывать предварительное соглашение с другими командами.