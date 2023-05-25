Какие кредиты начнут списывать в Казахстане по новому закону

Казахстанцы смогут избавляться от навязанных мошенниками кредитов без обращения в суд. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте о развитии финансового рынка и защите прав потребителей, который был одобрен Мажилисом во втором чтении.

Как отметил Кизатов, действующая норма позволяет списывать мошеннические займы только по решению суда, что осложняет защиту прав пострадавших. Новый законопроект предлагает ввести возможность досудебного списания при выполнении ряда условий.

Среди ключевых требований - обязательное личное присутствие заемщика при оформлении первого кредита в банке или микрофинансовой организации, а также введение "периода охлаждения" сроком 24 часа, в течение которого клиент может отказаться от займа.

Кроме того, для отдельных категорий граждан планируется введение дополнительного согласия на получение кредита. В случае нарушения этих условий банки и МФО будут обязаны списывать такие кредиты без обращения в суд.

"Также в рамках законопроекта расширяются основания для списания в судебном порядке, если будет доказано, что банк или МФО нарушили процедуру биометрической идентификации, требования антифрод-центра или использовали идентификационные данные клиента незаконно", - пояснил Кизатов.

Он подчеркнул, что при наличии доказательств подобных нарушений суд может обязать финансовую организацию аннулировать кредит.

"В рамках законопроекта вводятся новые требования для банков и микрофинансовых организаций по досудебному списанию, чего сейчас нет, и расширяются основания по судебному списанию займов", - добавил он.

Какие кредиты автоматически аннулируются в Казахстане