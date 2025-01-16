Какие кредиты автоматически аннулируются в Казахстане
С 2023 года в Казахстане внедрена мера, позволяющая гражданам защитить себя от оформления кредитов без их ведома. Услуга "Стоп-кредит", предоставляемая через платформу eGov, позволяет каждому гражданину добровольно запретить получение займов. Об этом напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С 2023 года в Казахстане внедрена мера, позволяющая гражданам защитить себя от оформления кредитов без их ведома. Услуга "Стоп-кредит", предоставляемая через платформу eGov, позволяет каждому гражданину добровольно запретить получение займов. Об этом напомнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Как воспользоваться услугой "Стоп-кредит" через компьютер
Войдите в личный кабинет на сайте eGov.kz.
В разделе "Сервисы" выберите услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов" и закажите услугу онлайн.
Заполните все обязательные поля и подпишите заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Ознакомьтесь с уведомлением о результате запроса в личном кабинете, в разделе "История получения услуг".
Как оформить запрет на кредит через мобильное приложение eGov
Откройте мобильное приложение eGov.kz.
Перейдите в раздел "Услуги" и выберите подраздел "Налоги и финансы".
Найдите услугу "Добровольный отказ от получения банковских кредитов, микрокредитов".
Заполните необходимые данные и подтвердите запрос электронно.
Как работает услуга
После активации запрета в вашей кредитной истории появляется отметка об отказе от получения кредита. Кредитные организации, обращаясь за информацией в бюро кредитных историй, увидят это ограничение и примут решение об отказе в выдаче займа.
Важно: если кредит будет оформлен без вашего ведома, несмотря на запрет, задолженность аннулируется автоматически. Однако отметим, что данное ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, которые не проверяют кредитную историю своих клиентов.
Как отключить запрет
Отключить услугу "Стоп-кредит" можно в любое время через те же каналы: сайт или мобильное приложение eGov.
Популярность услуги
По данным на 30 декабря 2024 года, услуга "Стоп-кредит" стала популярным инструментом борьбы с мошенничеством - ее активировали более 920 тысяч граждан.
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