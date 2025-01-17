Как изменятся пенсионные выплаты в Казахстане в 2025 году

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали о порядке изменения пенсионных выплат в 2025 году, сообщают Vesti.kz.

Увеличение выплат с января

С 1 января пенсионные выплаты гражданам, которые вышли на пенсию до 2025 года, увеличены на 5%. Это повышение обусловлено новой методикой расчета, утвержденной постановлением правительства от 30 июня 2023 года.

Методика расчета выплат

Размер выплат рассчитывается следующим образом:

В первый год: сумма накоплений умножается на ставку пенсионных выплат 6,5% и делится на 12 месяцев.

сумма накоплений умножается на ставку пенсионных выплат 6,5% и делится на 12 месяцев. В последующие годы: ежемесячный размер выплат индексируется на 5% ежегодно.

Минимальная ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ составляет не менее 70% от прожиточного минимума (ПМ), который в 2025 году установлен на уровне 46 228 тенге.

Специальные условия для отдельных категорий

Для определенных категорий граждан применяются поправочные коэффициенты, повышающие размер пенсионных выплат. Это касается:

Лиц с инвалидностью 1-й или 2-й группы (установленной бессрочно).

Работников вредных и опасных производств с обязательными профессиональными пенсионными взносами не менее 60 месяцев.

При совпадении нескольких условий применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

Продолжительность выплат

Пенсионные выплаты из ЕНПФ продолжаются до полного исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

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