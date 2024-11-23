Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Кубок лиги
Сегодня 11:51
 

В "Астане" сделали заявление о финале турнира за полмиллиарда

  Комментарии

Поделиться
В "Астане" сделали заявление о финале турнира за полмиллиарда ©ФК "Астана"

Защитник "Астаны" Марат Быстров высказался о предстоящем матче в финале Кубка лиги, который пройдет сегодня, 23 ноября в Туркестане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Поделиться

Защитник "Астаны" Марат Быстров высказался о предстоящем матче в финале Кубка лиги, который пройдет сегодня, 23 ноября в Туркестане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Астана" поспорит за трофей с другим столичным клубом "Женисом".

- Турнир проходит впервые и мы вышли в финал, чему очень рады. Хотим выиграть, чтобы порадовать себя и наших болельщиков.

- В каком состоянии сейчас команда, и как оцените состояние газона?

- У нас была хорошая пауза, в основном все футболисты отдохнули, приехали в команду в хорошем настроении, полные сил и готовыми на последние 4 игры сезона. На счет газона? Мы пока не тренировались на этом поле.


Отметим, на момент выхода в финал оба клуба заработали по 89 миллионов тенге. Победитель турнира увеличит свой бюджет еще на 40 миллионов тенге. В целом призовой фонд составляет около 500 миллионов тенге. 

Напомним, в 1/2 финала "Женис" одолел алматинский "Кайрат", а "Астана" прошла "Елимай" из Семея.

Астана ФК Женис ФК Быстров Марат Кубок лиги Футбол

Реклама

Живи спортом!