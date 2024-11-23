В "Астане" сделали заявление о финале турнира за полмиллиарда

Защитник "Астаны" Марат Быстров высказался о предстоящем матче в финале Кубка лиги, который пройдет сегодня, 23 ноября в Туркестане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Астана" поспорит за трофей с другим столичным клубом "Женисом".

- Турнир проходит впервые и мы вышли в финал, чему очень рады. Хотим выиграть, чтобы порадовать себя и наших болельщиков.

- В каком состоянии сейчас команда, и как оцените состояние газона?

- У нас была хорошая пауза, в основном все футболисты отдохнули, приехали в команду в хорошем настроении, полные сил и готовыми на последние 4 игры сезона. На счет газона? Мы пока не тренировались на этом поле.

Отметим, на момент выхода в финал оба клуба заработали по 89 миллионов тенге. Победитель турнира увеличит свой бюджет еще на 40 миллионов тенге. В целом призовой фонд составляет около 500 миллионов тенге.

Напомним, в 1/2 финала "Женис" одолел алматинский "Кайрат", а "Астана" прошла "Елимай" из Семея.