Самородов раскрыл секрет фантастического гола за "Актобе"

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал свой гол, забитый в групповом этапе Кубка Лиги против "Кайсара", передают Vesti.kz.

Форвард отметил, что тренировал удар через себя и его очередная попытка завершилась успешно:

"Непростая игра, но мы не могли не выиграть, поэтому отдали все силы для хорошего результата. Выполнили задачу. Свою игру я оценивать не могу, пусть это делают другие. Мой гол? Блин, я пробовал не раз и не два – раз пять, наверное, на тренировках. Вы сами знаете, сколько попыток я делаю за тренировку и, слава Богу, именно в этот день забил. Я очень счастлив. Спасибо всем, кто пришел, поддержал. Мы не имеем права проигрывать на своем поле и пока что, слава Богу, это доказываем. Что нас мотивирует? Уважение к себе, уважение к партнерам, уважение к болельщикам. Только так. Они приходят смотреть не на ничью, а на наши победы".