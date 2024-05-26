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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок лиги
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Самородов раскрыл секрет фантастического гола за "Актобе"

Самородов раскрыл секрет фантастического гола за "Актобе"
©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал свой гол, забитый в групповом этапе Кубка Лиги против "Кайсара", передают Vesti.kz

Форвард отметил, что тренировал удар через себя и его очередная попытка завершилась успешно: 

"Непростая игра, но мы не могли не выиграть, поэтому отдали все силы для хорошего результата. Выполнили задачу. Свою игру я оценивать не могу, пусть это делают другие. Мой гол? Блин, я пробовал не раз и не два – раз пять, наверное, на тренировках. Вы сами знаете, сколько попыток я делаю за тренировку и, слава Богу, именно в этот день забил. Я очень счастлив. Спасибо всем, кто пришел, поддержал. Мы не имеем права проигрывать на своем поле и пока что, слава Богу, это доказываем. Что нас мотивирует? Уважение к себе, уважение к партнерам, уважение к болельщикам. Только так. Они приходят смотреть не на ничью, а на наши победы". 

"Актобе" одержал победу со счетом 2:0. В группе с "Актобе" и "Кайсаром" также выступают "Женис" и "Тобол", столичный клуб в очной встрече переиграл костанайцев - 2:0 

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Метки:
Актобе ФК Кубок лиги Футбол

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