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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок лиги
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Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата" и других игр в Кубке лиги

Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата" и других игр в Кубке лиги
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 26 мая, пройдут еще четыре матча нового клубного футбольного турнира Кубка лиги, передают Vesti.kz.

В группе D сыграют "Жетысу" - "Астана" (17:00), "Каспий" - "Шахтер" (18:00), а в группе А встретятся "Кайрат" - "Акжайык" (20:00) и "Тараз" - "Кызылжар" (20:00).

Игры в прямом эфире покажет QFL, трансляция для просмотра будет доступна на сайте лиги.

Более подробно о Кубке лиги можно прочитать здесь:

Миллион долларов призовых и высокий статус. Что известно о новом турнире - Кубке лиги Казахстана?

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Метки:
Кубок лиги Жетысу ФК Астана ФК Каспий ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Акжайык ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Футбол

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