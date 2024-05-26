Прямая трансляция матчей "Астаны", "Кайрата" и других игр в Кубке лиги

Сегодня, 26 мая, пройдут еще четыре матча нового клубного футбольного турнира Кубка лиги, передают Vesti.kz.
В группе D сыграют "Жетысу" - "Астана" (17:00), "Каспий" - "Шахтер" (18:00), а в группе А встретятся "Кайрат" - "Акжайык" (20:00) и "Тараз" - "Кызылжар" (20:00).
Игры в прямом эфире покажет QFL, трансляция для просмотра будет доступна на сайте лиги.
Более подробно о Кубке лиги можно прочитать здесь:
Миллион долларов призовых и высокий статус. Что известно о новом турнире - Кубке лиги Казахстана?
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