"Астана" - "Женис": прямая трансляция финала турнира за полмиллиарда

Сегодня, 23 ноября в Туркестане пройдет финальный матч Кубка лиги между столичными "Астаной" и "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Туркестан Арене" начнется в 15:00. Начало трансляции на телеканале Qazsport в 14:50.

Трансляция матча на телеканале Qazsport

Отметим, на момент выхода в финал оба клуба заработали по 89 миллионов тенге. Победитель турнира увеличит свой бюджет еще на 40 миллионов тенге. В целом призовой фонд составляет около 500 миллионов тенге.

Напомним, в 1/2 финала "Женис" одолел алматинский "Кайрат", а "Астана" прошла "Елимай" из Семея.

Столичное дерби в кубковом финале за миллионы. Что нужно знать о матче "Женис" - "Астана"?

Битва за миллион долларов! Сколько заработали все клубы в новом турнире и на что претендуют "Астана" и "Женис"?