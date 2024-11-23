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"Астана" - "Женис": прямая трансляция финала турнира за полмиллиарда

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"Астана" - "Женис": прямая трансляция финала турнира за полмиллиарда ©ФК "Астана"

Сегодня, 23 ноября в Туркестане пройдет финальный матч Кубка лиги между столичными "Астаной" и "Женисом", сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 23 ноября в Туркестане пройдет финальный матч Кубка лиги между столичными "Астаной" и "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Туркестан Арене" начнется в 15:00. Начало трансляции на телеканале Qazsport в 14:50.

Трансляция матча на телеканале Qazsport


Отметим, на момент выхода в финал оба клуба заработали по 89 миллионов тенге. Победитель турнира увеличит свой бюджет еще на 40 миллионов тенге. В целом призовой фонд составляет около 500 миллионов тенге.

Напомним, в 1/2 финала "Женис" одолел алматинский "Кайрат", а "Астана" прошла "Елимай" из Семея.

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