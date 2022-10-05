"Я зол". Тренер "Барселоны" раскритиковал судейство после поражения в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Хави остался недоволен судейством в матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

В рамках третьего тура группового этапа его команда в Италии встречалась с "Интером" и проиграла со счетом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник хозяев Хакан Чалханоглу, забивший в концовке первого тайма. При этом на 67-й минуте встречи хавбек "Барселоны" Педри сравнял счет, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора из-за игры рукой форварда каталонцев Ансу Фати.

"Я зол, потому что мы столкнулись с несправедливостью. Мы потерпели очень важное поражение. Осталось три финала в крайне неудобной позиции. Футболист "Интера" сыграл рукой. Судья играет важную роль в этом виде спорта, он должен выйти и объяснить свое решение. Он не хотел ничего мне объяснять. Это Лига чемпионов, здесь высокая конкуренция. Мы старались, создали больше шансов, чем соперник, но "Интер" отлично защищался. Я беспокоюсь об этом поражении. Мы в сложной ситуации", - цитирует Хави Marca.

В трех матчах группы С "Барселона" набрала только три очка и идет на третьем месте, пропустив вперед "Интер" (6 очков) и "Баварию", которая разгромила клуб бывшего тренера сборной Казахстана и установила рекорд Лиги чемпионов.

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