Вороговский высказался о шансах "Астаны" на камбэк после разгрома в Лиге чемпионов

Защитник "Астаны" и сборной Казахстана Ян Вороговский высказался о предстоящем матче квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане завтра, 2 августа. В первом матче хорватский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0.

"После такого матча на выезде нам нужно реабилитироваться. Особенно при наших болельщиках, слышал, что будет полный стадион. Мы не можем ударить в грязь лицом. Мы попытаемся сыграть в более агрессивный футбол и добиться положительного результата.

Можем ли мы отыграться? Мы верим. В истории футбола было множество матчей, в том числе и у больших клубов, когда после неудачных игр в ответных матчах команды собирались и побеждали.

Поражение в Загребе и психологическая готовность? Неприятная и сложная ситуация в команде. Ребята готовы на 100 процентов. Будем биться", - заявил Вороговский на предматчевой пресс-конференции.

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