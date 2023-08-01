Бабаян оценил шансы "Астаны" в матче Лиги чемпионов после разгрома в Хорватии

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал предстоящий ответный матч квалификации Лиги чемпионов против загребского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане завтра, 2 августа. В первом матче хорватский клуб одержал разгромную победу со счетом 4:0.

- Мы понимаем, что история футбола помнит, когда клубы отыгрывались при счете 4:0. К примеру матч ПСЖ - "Барселона". Но мы также понимаем, что там у команд был примерно равный класс. Нет ли желания, как говорит тренер сборной Магомед Адиев, просто сыграть в кайф?

- Совершенно верно вы подметили, именно об этом мы и говорили с командой. Для нас самое главное - это правильная реакция. Нужно отыграть так, чтобы после игры наш болельщик был доволен игрой. Я не говорю, что мы забьем шесть, но нам важно показать качественный футбол. Любая победа нас устраивает, но если вдруг произойдет чудо, конечно мы все будем довольны. Сейчас самое главное порадовать болельщиков и сыграть от души.

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