Виновники прошлогоднего кошмара. Самые опасные соперники "Астаны" на старте Лиги чемпионов

"Астана" впервые за три года возвращается в главный еврокубковый турнир - Лигу чемпионов. Путь в в еврокубке начнется с первого квалификационного раунда, и уже там столичные могут столкнуться с серьезным сопротивлением соперников. Корреспондент Vesti.kz обратил внимание на составы потенциальных противников "сине-желтых" и выделил самые солидные ценники.

Всего есть 15 потенциальных соперников по первому отборочному раунду, 14 из которых уже известны (еще один клуб определится по итогам предварительного раунда - Прим. автора). Как оказалось, состав "Астаны", оцененный порталом Transfermarkt в 12,73 миллиона евро, дороже чем у большинства возможных оппонентов.

Более впечатляющими командными ценниками владеют лишь польский "Ракув" (35,3 миллиона), в прошлом году выбивший "Астану" из еврокубков со счетом 6:0 по итогам двухматчевого противостояния, шведский "Хеккен" (20 миллионов) и румынский "Фарул" (14,59 миллиона). У всех остальных клубов трансферная стоимость игроков составляет не более 8,7 миллиона евро.

Если говорить об отдельных игроках, то стоит напомнить, что в составе "Астаны" выступают два самых дорогостоящих футболиста КПЛ - это гамбийский нападающий Дембо Дарбо (1,8 миллиона) и белорусский полузащитник Макс Эбонг (1,2 миллиона). Однако этими ценниками удивишь далеко не всех соперников.

Самым дорогостоящим футболистом в других командах являются боснийский вратарь "Ракува" Владан Ковачевич (восемь миллионов), два года подряд удерживающий статус лучшего голкипера чемпионата, хорватский полузащитник этого же клуба Фран Тудор (четыре миллиона), их испанский одноклубник Иви Лопес (три миллиона), еще два представителя из их раздевалки - украинский хавбек Владислав Кочергин и греческий опорник Яннис Папаниколау (оба - по два миллиона).

В эти два миллиона евро также оценены центральный полузащитник "Хеккена" Симон Густафсон и опорник "Фарула" Тудор Бэлуцэ. Еще один футболист "Ракува", центральный защитник Стратос Сварнас, тоже имеет аналогичную рыночную стоимость. Его этим летом польский клуб должен выкупить у греческого АЕКа.

Ценники и рыночная стоимость далеко не всегда говорят о результатах и соотношении сил, но все же эти данные более-менее объективно говорят о классе команд. Однако все решается на поле и мастерством, поэтому большое внимание акцентировать на этом в клубах вряд ли станут. Команды со скромными ценниками всегда способны на сенсацию.

Но нельзя не отметить то, как сильно выделяется "Ракув". Поляки действительно самые опасные потенциальные соперники, при всем уважении к другим клубам. По сравнению с прошлым годом "Астана", если и изменилась, то незначительно, и каких-то резких сдвигов в лучшую сторону найти сложно. "Ракув" же сохранил тот костяк, который учинил казахстанскому клубу домашний разгром (5:0), а затем увез победу из Астаны (1:0).

Этот клуб уже два сезона подряд был остановлен в шаге от групповой стадии. В 2021-м их выбил бельгийский "Гент" из Лиги конференций (1:0, 0:3), а в прошлом сезоне все решилось в дополнительное время ответной встречи с пражской "Славией" из Чехии (2:1, 0:2). Поэтому у клуба большие цели и амбиции на новый сезон. И для "Астаны", как и для других клубов, встреча с "Ракувом" - наиболее нежелательная, даже учитывая, что для поляков это будет первый в истории опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Отметим, что последние два участия столичного клуба в Лиге чемпионов были омрачены поражениями в первом же раунде отбора. В 2019-м "Астану" остановил румынский ЧФР (1:0, 1:3), но команда сумела пробиться в группу Лиги Европы, а спустя год сине-желтые были биты белорусским "Динамо" из Бреста (3:6), и в конечном итоге остались без евроосени. Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24 пройдет уже через неделю, 20 июня. Матчи состоятся 11-12 и 18-19 июля.

Фото: ФК "Ракув", Экстракласса, ФК "Астана"©️

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