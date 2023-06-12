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"Астана" узнала потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов

"Астана" узнала потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов
©ФК "Астана"

20 июня 2023 года пройдет жеребьевка первого и второго раундов квалификации Лиги чемпионов предстоящего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" в ранге чемпиона Казахстана, примет участие в первом квалификационном раунде и будет среди команд, распределенных по группам с учетом рейтинга.

Как отмечает KazFootball.kz на сегодняшний день определились все потенциальные соперники столичной команды:

– "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);

– "КИ Клаксвик" (Фарерские острова);

– "Динамо" (Тбилиси, Грузия);

– "Ракув" (Польша);

– "Партизани" (Албания);

– "Хеккен" (Швеция);

– "Фарул" (Румыния);

– "Валмиера" (Латвия);

– "Балкани" (Косово);

– "Ларн" (Северная Ирландия);

– "Урарту" (Армения);

– "Хамрун Спартанс" (Мальта);

– "Свифт" (Люксембург);

– "Струга" (Северная Македония);

– победитель предварительного этапа.

Встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 11/12 июля и 18/19 июля 2023 года.

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов

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