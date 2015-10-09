Ван Дейк установил рекорд Лиги чемпионов всех времён

Защитник английского "Ливерпуль" Вирджил ван Дейк отметился уникальным достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

34-летний нидерландец помог "красным" одержать крупную победу над азребайджанским "Карабахом" в восьмом туре общего этапа (6:0), отметившись тремя результативными передачами.

Как отмечает WhoScored, ван Дейк стал первым в истории Лиги чемпионов центральным защитником, оформившим три ассиста в одном матче.

По итогам общего этапа "Ливерпуль" финишировал на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. Мерсисайдцы напрямую вышли в 1/8 финала турнира.

"Карабах", в свою очередь, занял 22-е место и сыграет в стыковых матчах.

