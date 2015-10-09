Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 18:06
 

В УЕФА предупредили "Копенгаген" перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

©ФК "Кайрат"

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) подготовил превью к матчу пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между датским "Копенгагеном" и алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

"Копенгаген" и "Кайрат" имеют по одному очку и встречаются в Дании, чтобы перезапустить свои кампании в Лиге чемпионов УЕФА.

Последний матч

Это первая встреча между этими командами и первый матч "Копенгагена" против клуба из Казахстана.

Единственные предыдущие игры "Кайрата" против датского соперника были с "Эсбьергом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2014/15: тогда они сыграли дома вничью 1:1 и проиграли на выезде со счетом – 0:1.

Последнее участие "Копенгагена" в основном раунде Лиги чемпионов пришлось на сезон 2023/24, это была их вторая подряд кампания. В целом это их седьмое участие в групповом этапе/общей фазе – больше, чем у любого другого датского клуба В сезоне 2024/25 команда дошла до 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, где проиграла будущему чемпиону турнира "Челси" по сумме двух матчей – 1:3.

"Кайрат" впервые выступает в основном раунде Лиги чемпионов. Единственная казахстанская команда, игравшая на этом этапе ранее – "Астана" в сезоне 2015/16, которая четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Это всего лишь третья кампания "Кайрата" в Лиге чемпионов. Они вылетели в первом квалификационном раунде в сезоне 2005/06 и во втором раунде в 2021/22. Единственное участие "Кайрата" в групповом этапе/общей фазе еврокубков было в Лиге конференций сезона 2021/22, где они заняли последнее место в группе (2 ничьи, 4 поражения).

Ключевые факты

– Проиграв "Тоттенхэму" 0:4 в 4-м туре, "Копенгаген" выиграл лишь два из последних 16 матчей в группе Лиги чемпионов (6 ничьих, 8 поражений), уступив в трёх крайних играх подряд.

– Датская команда забивает в последних 18 домашних матчах в европейских турнирах.

– Лишь один из последних 29 матчей "Копенгагена" в Европе завершился без голов.

– Поражение "Кайрата" 1:2 от "Интера" в 4-м туре увеличило серию без побед в еврокубках до семи матчей (3 ничьи, 4 поражения).

– Казахстанский клуб не побеждает в последних десяти выездных матчах в Европе (3 ничьи, 7 поражений).

– "Кайрат" ещё ни разу не выигрывал матч на групповом этапе/общей фазе еврокубков (3 ничьи, 7 поражений) – команда стремится стать первым казахстанским клубом, добывшим победу в основном раунде Лиги чемпионов", - говорится в заметке.

Матч "Копенгаген" - "Кайрат" пройдет 26 ноября в Дании и начнется в 22:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
5 Челси 5 3 1 1 12-6 10
6 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
7 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
8 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
9 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
10 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
11 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
12 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
13 Байер 5 2 2 1 8-10 8
14 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
15 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
16 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
17 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
18 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
19 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
20 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
21 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
22 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
23 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
24 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
25 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
26 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
27 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
28 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
29 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
30 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
31 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
32 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Живи спортом!