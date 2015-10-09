В УЕФА предупредили "Копенгаген" перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) подготовил превью к матчу пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между датским "Копенгагеном" и алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

"Копенгаген" и "Кайрат" имеют по одному очку и встречаются в Дании, чтобы перезапустить свои кампании в Лиге чемпионов УЕФА.

Последний матч

Это первая встреча между этими командами и первый матч "Копенгагена" против клуба из Казахстана.

Единственные предыдущие игры "Кайрата" против датского соперника были с "Эсбьергом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы 2014/15: тогда они сыграли дома вничью 1:1 и проиграли на выезде со счетом – 0:1.

Последнее участие "Копенгагена" в основном раунде Лиги чемпионов пришлось на сезон 2023/24, это была их вторая подряд кампания. В целом это их седьмое участие в групповом этапе/общей фазе – больше, чем у любого другого датского клуба В сезоне 2024/25 команда дошла до 1/8 финала Лиги конференций УЕФА, где проиграла будущему чемпиону турнира "Челси" по сумме двух матчей – 1:3.

"Кайрат" впервые выступает в основном раунде Лиги чемпионов. Единственная казахстанская команда, игравшая на этом этапе ранее – "Астана" в сезоне 2015/16, которая четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла. Это всего лишь третья кампания "Кайрата" в Лиге чемпионов. Они вылетели в первом квалификационном раунде в сезоне 2005/06 и во втором раунде в 2021/22. Единственное участие "Кайрата" в групповом этапе/общей фазе еврокубков было в Лиге конференций сезона 2021/22, где они заняли последнее место в группе (2 ничьи, 4 поражения).

Ключевые факты

– Проиграв "Тоттенхэму" 0:4 в 4-м туре, "Копенгаген" выиграл лишь два из последних 16 матчей в группе Лиги чемпионов (6 ничьих, 8 поражений), уступив в трёх крайних играх подряд.

– Датская команда забивает в последних 18 домашних матчах в европейских турнирах.

– Лишь один из последних 29 матчей "Копенгагена" в Европе завершился без голов.

– Поражение "Кайрата" 1:2 от "Интера" в 4-м туре увеличило серию без побед в еврокубках до семи матчей (3 ничьи, 4 поражения).

– Казахстанский клуб не побеждает в последних десяти выездных матчах в Европе (3 ничьи, 7 поражений).

– "Кайрат" ещё ни разу не выигрывал матч на групповом этапе/общей фазе еврокубков (3 ничьи, 7 поражений) – команда стремится стать первым казахстанским клубом, добывшим победу в основном раунде Лиги чемпионов", - говорится в заметке.