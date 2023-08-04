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УЕФА наказал "Динамо" после разгрома "Астаны" в Лиге чемпионов

УЕФА наказал "Динамо" после разгрома "Астаны" в Лиге чемпионов
©gnkdinamo.hr

Загребское "Динамо" официально получило наказание от УЕФА за поведение своих болельщиков во время ответного матча с "Астаной" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Матчи следующего раунда ЛЧ против греческого АЕКа пройдут без болельщиков гостей. Это касается обеих встреч. 

Учитывая решение УЕФА, продажа билетов для хорватских болельщиков на первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между АЕК и "Динамо", который состоится 8 августа, проводиться не будет. Так же как не будет продажи билетов для приезжих фанатов на ответный матч в Загребе, который пройдет 15 августа", - говорится на сайте "Динамо".

Напомним, хорватский клуб после домашней победы (4:0) в Загребе обыграл "Астану" на выезде со счетом 2:0 и вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ.

Ранее сообщалось, что "Динамо" может быть наказано за то, что фанаты хорватского клуба зажгли факел на трибунах "Астана Арене".

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Метки:
УЕФА Лига чемпионов Астана ФК

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