УЕФА накажет "Динамо" после разгрома "Астаны" в Лиге чемпионов?

Загребское "Динамо" может получить наказание от УЕФА за поведение своих болельщиков на ответном матче с "Астаной" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Хорватский клуб после домашней победы (4:0) в Загребе обыграл "Астану" на выезде со счетом 2:0 и уверенно вышел в третий квалификационный раунд ЛЧ.

По информации Net.hr, "Динамо" может быть наказано за то, что фанаты хорватского клуба зажгли факел на трибунах "Астана Арене".

"В этом выездном путешествии "синих" громко поддержали самые преданные болельщики, которые также зажгли голубой факел на "Астана Арене". Еще неизвестно, как отреагирует УЕФА и будет ли за это наказано "Динамо", - пишет издание.

Фото: net.hr

Добавим, что "Астана" продолжит выступление в Лиге Европы. В рамках третьего квалификационного раунда столичный клуб сыграет с болгарским "Лудогорцем".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ