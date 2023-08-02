С кем и когда сыграет "Астана" в Лиге Европы

"Астана" прекратила выступление в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором квалификационном раунде турнира столичный клуб уступил загребскому "Динамо" с общим счетом 0:6. Первый матч в Хорватии завершился разгромным поражением казахстанского клуба со счетом 0:4. В ответной встрече в Астане, хорватский клуб забил два безответных мяча.
Теперь, столичный клуб выступит в квалификации Лиги Европы. В третьем отборочном раунде "Астана" встретится с болгарским "Лудогорцем", который также вылетел из Лиги чемпионов после противостояния со словенской "Олимпией".
Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 10 и 17 августа. Первый матч пройдет в Казахстане - ответный в Болгарии.
Отметим, что в случае вылета из Лиги Европы, "Астана" продолжит выступление в раунде плей-офф Лиги конференций.
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