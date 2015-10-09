Тренер "Реала" Хаби Алонсо рассказал, что его впечатлило в Алматы

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился впечатлениями об Алматы после матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", сообщает Vesti.kz. Испанский специалист ответил на вопрос о том, что ему больше всего запомнилось в городе.

Игра завершилась разгромной победой "сливочных" - 5:0. Испанский клуб набрал шесть очков в двух встречах.

"Мы часто путешествуем и нас трудно удивить. Но тут очень красивые горы, которые меня интересуют. Если бы я приехал сюда туристом, то обязательно сходил туда", - заявил Алонсо.

Напомним, "Кайрат" в первом туре ЛЧ уступил на выезде португальскому "Спортингу" (1:4). "Реал" тогда одолел французский "Олимпик" из Марселя со счётом 2:1.

В следующем туре команда из Алматы 21 октября сыграет дома против кипрского "Пафоса".