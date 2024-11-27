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Тренер ПСЖ назвал виновного в поражении от "Баварии" в Лиге чемпионов

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Тренер ПСЖ назвал виновного в поражении от "Баварии" в Лиге чемпионов ©instagram.com/psg/

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике прокомментировал поражение парижан в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:1), сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике прокомментировал поражение парижан в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (0:1), сообщают Vesti.kz.

"Всегда есть стремление найти виновного. Если виновный есть, то это я. Я несу ответственность. Вот, вы нашли виновного. С этого момента я принимаю любую критику", - приводит слова Энрике RMC Sport со ссылкой на интервью специалиста Canal+.

По итогам пяти туров ПСЖ занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив четыре очка. Французский клуб отстает на семь баллов от восьмого места, дающего прямой выход в плей-офф.

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