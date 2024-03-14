Сын легенды схватил соперника за пах во время матча Лиги чемпионов: видео

Курьезный инцидент случился в ответно матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и миланским "Интером", сообщают Vesti.kz.

Эпизод случился на 100-й минуте. Форвард "Интера" Маркус Тюрам при вводе мяча из-за боковой схватил опекавшего его защитника мадридцев Стефана Савича за пах. Черногорец с криком упал на газон.

Главный судья Шимон Марчиняк зафиксировал фол, но не стал наказывать француза желтой карточкой.

O Thuram apertou o saco do Savic! 😂😂😂😂😂😂



Puta que pariu! pic.twitter.com/UwGcvFQvba — DANIEL LAGES (@danlages) March 13, 2024

Позже Тюрам поговорил с Савичем и извинился за свой поступок, игроки посмеялись. Почти сразу после этого форвард "Интера" был заменен на Алексиса Санчеса.

26-летний Тюрам – сын легендарного французского футболиста Лилиана Тюрама (чемпиона мира-1998).

Фото: кадр из трансляции

Сам матч завершился в серии пенальти в пользу "Атлетико", который и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов