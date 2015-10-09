Судьи помогли "Реалу" в ЛЧ? Экс-игрок сборной Франции в ярости

"Марсель" едва не сотворил сенсацию на поле мадридского "Реала" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Гости вели 1:0 и долго удерживали ничью, но на 81-й минуте хозяева вырвали победу благодаря спорному пенальти за игру рукой Факундо Медины. Килиан Мбаппе был точен с "точки".

Камбэком, двумя пенальти и удалением завершился первый матч "Реала" в ЛЧ

Своё возмущение решением арбитра выразил бывший игрок сборной Франции, "Марселя", "Арсенала" и "Манчестер Сити" Самир Насри.

"Создаётся впечатление, что я предвзят, но для меня таких пенальти не бывает. Он делает подкат — это его рука, за такое не свистят. Если судья показывает красную карточку Карвахалю и назначает пенальти, чтобы компенсировать удаление защитника "Реала", не надо давать красную. Для любой команды мы бы кричали о скандале. Я бы очень хотел услышать объяснения судьи, почему он назначил пенальти", — заявил Насри в эфире Canal+.

Спорный эпизод вызвал бурные обсуждения среди экспертов и болельщиков, но победа позволила "Реалу" стартовать с трёх очков в Лиге чемпионов.

Во втором туре, 30 сентября, "Реал" сыграет в Алматы против "Кайрата", а "Марсель" примет дома амстердамский "Аякс".