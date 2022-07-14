Станислав Черчесов похвалил своих футболистов после разгрома "Тобола" в Лиге чемпионов

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов, комментируя разгромную победу над "Тоболом" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, отметил, что доволен игрой своих футболистов.

По словам российского специалиста, его подопечные справились со всеми задачами.

"Мы планировали агрессивно начать и провести хорошо не только первые десять минут - цель состояла в том, чтобы действовать хорошо на протяжении всех 90 минут. Я доволен, что мы так успешно выступили командно. Индивидуальные действия тоже были качественными.

Хотим прогрессировать дальше. В кратчайшие сроки наиграть всех непросто. Есть футболисты, которые быстро набирают ритм, например, Андерсон Эсити. Это же касается и Траоре. Мы работаем над этим постоянно. В прошедшем матче мы дали возможность выйти на замену Матсу Кнустеру и Ксавье Мерсье. У нас не только хорошее нападение, но и отличная оборона, с такими игроками, как Эндре Ботка и Лоранд Паска. Всегда должны играть те, кто сильнее на данный момент, исходя из этого и выбирается состав. В ответном матче с "Тоболом" все справились с задачами", - цитирует Черчесова официальный сайт его клуба.

Напомним, встреча прошла в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счетом 5:1 в пользу "Ференцвароша". Видеообзор можно посмотреть здесь. "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

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