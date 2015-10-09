"Спортинг" понес серьёзные потери перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Лиссабонский "Спортинг" столкнулся с кадровыми проблемами перед матчем с алматинским "Кайратом" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

В предстоящей игре главный тренер хозяев Руи Боржеш не сможет рассчитывать трех игроков: защитника Нуну Сантуша, полузащитника Даниэла Брагансу и вингера Жени Катаму. Также под вопросом участие в матче хавбека Хидэмасы Мориты.

Кроме того, голкипер "Спортинга" Руй Силва из-за травмы не принимал участия в последнем матче. Вместо него против "Фамаликана" (2:1) в пятом туре чемпионата Португалии сыграл Жоау Виржиния.

Неизвестно, сможет ли Силва сыграть с "Кайратом" в матче, который состоится в ночь с 18 на 19 сентября в Лиссабоне (Португалия).

Отметим, что и "Кайрат" лишился второго вратаря: в матче с "Актобе" (1:0) в 23-м туре казахстанской премьер-лиги перелом челюсти получил Темирлан Анарбеков. Ожидается, что место в воротах алматинцев в Португалии займет 18-летний Шерхан Калмурза.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

"Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00) 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

"Кайрат" - "Реал" (в 21:45) 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

"Кайрат" - "Пафос" (в 21:45) 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

"Интер" - "Кайрат" (в 01:00) 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

"Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45) 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

"Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30) 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30) 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

