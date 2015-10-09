Лига чемпионов
Сегодня 09:32
 

Скандал в Лиге чемпионов: "Барселона" подала жалобу в УЕФА

"Барселона" направила официальную жалобу в УЕФА по итогам первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба каталонского клуба.

В "Барселоне" остались недовольны эпизодом во втором тайме, когда, по их мнению, арбитры не назначили пенальти за игру рукой защитника Марка Пубиля. В клубе отмечают, что футболист в пределах вратарской коснулся мяча рукой после передачи от голкипера Хуан Муссо.

Каталонцы считают, что судейское решение противоречило правилам и могло повлиять на ход встречи и итоговый результат. В связи с этим клуб запросил проведение расследования, доступ к переговорам арбитров, а также официальное признание возможной ошибки и принятие соответствующих мер.

В заявлении также подчеркивается, что подобные спорные эпизоды, по мнению "Барселоны", уже случались в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов и негативно отражались на результатах команды.

Ответный матч между командами состоится 14 апреля в Мадриде.

