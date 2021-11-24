Роналду опубликовал эмоциональный пост после выхода "МЮ" в плей-офф Лиги чемпионов

Футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал победу над "Вильярреалом" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Вильярреале на стадионе "Эстадио-де-ла-Керамика" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы на 78-й и 90-й минутах забивали Криштиану Роналду и Джейдон Санчо соответственно.

"Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, стране, где я всегда чувствовал себя особенным... Поздравляю ребят с великой победой, которая вывела нас туда, где мы должны быть! Мы - "МЮ", и мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Вперед, дьяволы!", - написал он в Instagram.

Отметим, что после этого успеха "МЮ" с десятью очками идет на первом месте в квартете F, гарантировав себе место в плей-офф ЛЧ. "Вильярреал" занимает вторую строчку с отставанием на три балла.

В шестом туре, 8 декабря, сыграют "Аталанта" - "Вильярреал" и "МЮ" - "Янг Бойз". Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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