"Зенит" спасся вдесятером, "Ювентус" потерпел первое поражение, а "Барселона" не смогла добыть путевку в плей-офф Лиги чемпионов

Состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе E киевское "Динамо" уступило на своем поле "Баварии" - 1:2. Гости усилиями Роберта Левандовски (14-я минута) и Кингсли Комана (42-я) еще в первом тайме огорчили Георгия Бущана, тогда как украинский клуб смог отквитать один мяч только после перерыва благодаря точному удару Дениса Гармаша (70-я). "Бавария", оформившая ранее путевку в плей-офф, с 15 очками лишь закрепила свое лидерство в таблице, а вот киевляне с одним баллом в активе осели на четвертом месте.





А вот другой участник квартета - "Барселона" не смогла дома справиться с "Бенфикой" - 0:0. После этой игры каталонцы с семью очками расположились на второй строчке, а португальцы с отставанием на два пункта идут следом. Таким образом, в последнем туре решится, какая из этих команд продолжит свой путь в ЛЧ, а какая отправится в Лигу Европы.

Из других матчей стоит отметить спасание "Зенита" в гостевом матче группы H с "Мальме" - 1:1. Российская команда уступала после гола Серена Рикса (28-я), но ушла от поражения на 90+2-й минуте, когда Ярослав Ракицкий реализовал пенальти. К этому времени гости играли вдесятером из-за удаления Дмитрия Чистякова на 86-й минуте. При этом на 52-й минуте Артем Дзюба не реализовал пенальти. Этот результат позволил "Зениту" выйти в Лигу Европы с третьего места.

В другой игре квартета "Ювентус" потерпел первое и крупное поражение в ЛЧ. Случилось это в выездной игре с "Челси" - 0:4. Отличились Трево Чалоба (25-я), Рис Джеймс (56-я), Каллум Хадсон-Одои (58-я) и Тимо Вернер (90+5-я). Этот успех позволил лондонскому клубу набрать 12 очков и обойти в таблице туринцев по дополнительным показателям.

Результаты игр первого дня пятого тура:

Группа E

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бавария" (Германия) - 1:2



"Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) - 0:0

Группа F

"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:2

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Аталанта" (Италия) - 3:3

Группа G

"Севилья" (Испания) - "Вольфсбург" (Германия) - 2:0

"Лилль" (Франция) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:0

Группа H

"Мальме" (Швеция) - "Зенит" (Россия) - 1:1

"Челси" (Англия) - "Ювентус" (Италия) - 4:0