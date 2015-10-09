В "Реале" назвали виновных за поражение "Баварии" в Лиге чемпионов

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от мюнхенской "Баварии" (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

По мнению Рюдигера, они сами сделали подарок сопернику в домашнем матче.

"Мы облажались дважды — при обоих голах. Мы подарили им два подарка. На таком уровне нельзя так легко терять мяч", — приводит слова Рюдигера журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Ответный матч между "Баварией" и "Реалом" состоится в среду, 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене (Германия).

