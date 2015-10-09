"Реал" показал новые кадры из Алматы

Мадридский "Реал" в своих соцсетях представил новое видео из Алматы, где сегодня, 30 сентября сыграет с алматинским "Кайратом", сообщают Vesti.kz.
Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится на "Центральном" стадионе и начнется в 21:45.
"Режим Лиги чемпионов", - подписано видео на котором присутствует нарезка с улиц города, предматчевой пресс-конференции и открытой тренировки "Реала".
👊 MODO UCL: 🔛 pic.twitter.com/ecfcdOj6F2— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025
В Алматы перекроют улицы на матч Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал": что нужно знать?
Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Олимпик" (2:1).
Реклама