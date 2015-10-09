Разгром соперника "Кайрата", конфуз "Интера" и камбэк "Пафоса": главное в Лиге чемпионов

В ночь с 26 на 27 ноября состоялись оставшиеся матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Один из соперников "Кайрата" кипрский "Пафос" сыграл на своем поле вничью с французским "Монако". Встреча завершилась со счетом 2:2. Гости дважды выходили вперед: на пятой минуте отличился Такуми Минамино, а на 26-й Фоларин Балогун. В составе киприотов отыграться сначала помог Давид Луис (18-я минута), а на 88-й минуте Мохаммед Салису из "Монако" поразил свои ворота.

Напомним, "Кайрат" и "Пафос" сыграли в Алматы в рамках третьего тура вничью со счетом 0:0.

Предыдущий соперник "Кайрата" миланский "Интер" не удержал ничью в гостевом матче с мадридским "Атлетико". На девятой минуте Хулиан Альварес вывел испанский клуб вперед. Поляк Пётр Зелиньски на 54-й минуте сравнял счет, а на 90+3-й минуте Хосе Хименес принес "Атлетико" победу (2:1).

Напомним, в предыдущем туре "Интер" вырвал победу у алматинцев на своем поле со счетом 2:1.

В Лиссабоне сыграли прежний и будущий соперник "Кайрата" в этом розыгрыше - португальский "Спортинг" и бельгийский "Брюгге" соответственно. В первом тайме португальцы забили два гола. Отличились Жеовани Кенда (24-я минута) и Луис Суарес (31). Во втором тайме на 70-й минуте Франсиску Тринкан оформил окончательный счет - 3:0 в пользу "Спортинга".

Напомним, в первом туре текущего розыгрыша "Спортинг" разгромил "Кайрат" со счетом 4:1 Для алматинцев это был дебют на общем этапе турнира. С "Брюгге" казахстанский клуб сыграет в Астане 20 января 2026 года в рамках седьмого тура.

Итальянская "Аталанта" учинила на выезде разгром немецкому "Айнтрахту". Матч во Франкфурте-на-Майне завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Примечательно, что первый тайм оказался безголевым, а результат был сделан во второй половине за пять минут. Голы на счету Адемолы Лукмана (60-я минута), Эдерсона (62) и Шарля Де Кетеларе (65).

