Разгром соперника "Кайрата", конфуз "Интера" и камбэк "Пафоса": главное в Лиге чемпионов

В ночь с 26 на 27 ноября состоялись оставшиеся матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Один из соперников "Кайрата" кипрский "Пафос" сыграл на своем поле вничью с французским "Монако". Встреча завершилась со счетом 2:2. Гости дважды выходили вперед: на пятой минуте отличился Такуми Минамино, а на 26-й Фоларин Балогун. В составе киприотов отыграться сначала помог Давид Луис (18-я минута), а на 88-й минуте Мохаммед Салису из "Монако" поразил свои ворота.
Напомним, "Кайрат" и "Пафос" сыграли в Алматы в рамках третьего тура вничью со счетом 0:0.
Предыдущий соперник "Кайрата" миланский "Интер" не удержал ничью в гостевом матче с мадридским "Атлетико". На девятой минуте Хулиан Альварес вывел испанский клуб вперед. Поляк Пётр Зелиньски на 54-й минуте сравнял счет, а на 90+3-й минуте Хосе Хименес принес "Атлетико" победу (2:1).
Напомним, в предыдущем туре "Интер" вырвал победу у алматинцев на своем поле со счетом 2:1.
В Лиссабоне сыграли прежний и будущий соперник "Кайрата" в этом розыгрыше - португальский "Спортинг" и бельгийский "Брюгге" соответственно. В первом тайме португальцы забили два гола. Отличились Жеовани Кенда (24-я минута) и Луис Суарес (31). Во втором тайме на 70-й минуте Франсиску Тринкан оформил окончательный счет - 3:0 в пользу "Спортинга".
Напомним, в первом туре текущего розыгрыша "Спортинг" разгромил "Кайрат" со счетом 4:1 Для алматинцев это был дебют на общем этапе турнира. С "Брюгге" казахстанский клуб сыграет в Астане 20 января 2026 года в рамках седьмого тура.
Итальянская "Аталанта" учинила на выезде разгром немецкому "Айнтрахту". Матч во Франкфурте-на-Майне завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Примечательно, что первый тайм оказался безголевым, а результат был сделан во второй половине за пять минут. Голы на счету Адемолы Лукмана (60-я минута), Эдерсона (62) и Шарля Де Кетеларе (65).
Пятью голами обернулся матч "Копенгаген" - "Кайрат" в Лиге чемпионов
Результаты второго дня матчей пятого тура Лиги чемпионов:
- "Пафос" (Кипр) - "Монако" (Франция) - 2:2
- "Копенгаген" (Дания) - "Кайрат" (Казахстан) - 3:2
- "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2:1
- "Спортинг" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:0
- "Айнтрахт" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 0:3
- "Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия) - 3:1
- ПСЖ (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия) - 5:3
- "Ливерпуль" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 1:4
- "Олимпиакос" (Греция) - "Реал" (Испания) - 3:4
Реклама