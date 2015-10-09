Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 08:53
 

Разгром соперника "Кайрата", конфуз "Интера" и камбэк "Пафоса": главное в Лиге чемпионов

  Комментарии

Разгром соперника "Кайрата", конфуз "Интера" и камбэк "Пафоса": главное в Лиге чемпионов ©x.com/SportingCP

В ночь с 26 на 27 ноября состоялись оставшиеся матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Один из соперников "Кайрата" кипрский "Пафос" сыграл на своем поле вничью с французским "Монако".  Встреча завершилась со счетом 2:2. Гости дважды выходили вперед: на пятой минуте отличился Такуми Минамино, а на 26-й Фоларин Балогун. В составе киприотов отыграться сначала помог Давид Луис (18-я минута), а на 88-й минуте Мохаммед Салису из "Монако" поразил свои ворота.

Напомним, "Кайрат" и "Пафос" сыграли в Алматы в рамках третьего тура вничью со счетом 0:0.

Предыдущий соперник "Кайрата" миланский "Интер" не удержал ничью в гостевом матче с мадридским "Атлетико". На девятой минуте Хулиан Альварес вывел испанский клуб вперед. Поляк Пётр Зелиньски на 54-й минуте сравнял счет, а на 90+3-й минуте Хосе Хименес принес "Атлетико" победу (2:1).

Напомним, в предыдущем туре "Интер" вырвал победу у алматинцев на своем поле со счетом 2:1. 

В Лиссабоне сыграли прежний и будущий соперник "Кайрата" в этом розыгрыше - португальский "Спортинг" и бельгийский "Брюгге" соответственно. В первом тайме португальцы забили два гола. Отличились Жеовани Кенда (24-я минута) и Луис Суарес (31). Во втором тайме на 70-й минуте Франсиску Тринкан оформил окончательный счет - 3:0 в пользу "Спортинга".

Напомним, в первом туре текущего розыгрыша "Спортинг" разгромил "Кайрат" со счетом 4:1 Для алматинцев это был дебют на общем этапе турнира. С "Брюгге" казахстанский клуб сыграет в Астане 20 января 2026 года в рамках седьмого тура.

Итальянская "Аталанта" учинила на выезде разгром немецкому "Айнтрахту". Матч во Франкфурте-на-Майне завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Примечательно, что первый тайм оказался безголевым, а результат был сделан во второй половине за пять минут. Голы на счету Адемолы Лукмана (60-я минута), Эдерсона (62) и Шарля Де Кетеларе (65).

Пятью голами обернулся матч "Копенгаген" - "Кайрат" в Лиге чемпионов

Результаты второго дня матчей пятого тура Лиги чемпионов:

  • "Пафос" (Кипр) - "Монако" (Франция) - 2:2
  • "Копенгаген" (Дания) - "Кайрат" (Казахстан) - 3:2
  • "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2:1
  • "Спортинг" (Португалия) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:0
  • "Айнтрахт" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 0:3
  • "Арсенал" (Англия) - "Бавария" (Германия) - 3:1
  • ПСЖ (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия) - 5:3
  • "Ливерпуль" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 1:4
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Реал" (Испания) - 3:4

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

