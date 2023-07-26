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Растить игроков или покупать? "Астану" деклассировала лучшая академия Восточной Европы

Растить игроков или покупать? "Астану" деклассировала лучшая академия Восточной Европы
©gnkdinamo.hr

"Астана" потерпела крупное поражение в матче квалификации Лиги чемпионов от загребского "Динамо". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какие пробелы столичного клуба отразил этот результат. 

Мы знали, что "Динамо" безусловный фаворит в этом противостоянии. Но "Астана" до сих пор оставляет за собой память о магии в прошлых еврокубковых сезонах, где случались подвиги и с более статусными соперниками. Поэтому верилось в чудо, но его не произошло. 

Результат удручающий, доминирование хорватов в игровом плане было тотальным, шансы на выход в следующий раунд ЛЧ исключительно теоретические. 

"Астану" будут критиковать за такое поражение, за наличие большого количества легионеров, за изначально оборонительный и очень закрытый план на игру. Но есть и другая, как нам кажется, более важная сторона у этого разгрома на "Максимире". 

Да, у "Динамо" больше бюджет, его состав в разы дороже по версии transfermarkt. Но обратите внимание, сколько хорватов вышло в основе у "Динамо", а сколько казахстанцев у "Астаны"? Соотношение - 9 к 3. У "Динамо" едва ли не лучшая школа в Восточной Европе. Их академия воспитала Звонимира Бобана и Луку Модрича, а за последние годы выпустила еще несколько имен мирового уровня, например - Йошко Гвардиола. Это футбольная земля, и все мы видим, чего добилась сборная Хорватии на двух последних чемпионатах мира (2-е и 3-е место). И в основе этого сверхпродуктивная работа в секторе детско-юношеского футбола. 

Так вот, "Астану" обыграл не бюджет "Динамо", не рыночная стоимость футболистов, а их школа, их потрясающая школа. В команде Бишчана в центре поля вышли 21-летний Булат и 20-летний Батурина, и они разбирались с соперником, вскрывая в том числе насыщенный блок в центре защиты и полузащиты. Завтра Батурину продадут в условную "Барселону" и на это место придет другой молодой хорват и поверьте, он как минимум будет держать планку. 

В этой связи по-прежнему жаль, что "Астана" никак не конвертировала свои действительно впечатляющие и заслуживающие аплодисментов успехи в еврокубках в период с 2015 по 2019 годы в нечто большее. Клуб не построил академию или даже базу для основы. Клуб создал бренд, уважаемый даже в Европе, но по-прежнему остался на уровне мышления "главное показать результат и привезти топ-клубы". 

И вот в этом вся разница в подходах. Но "Астана" так никогда не догонит "Динамо", даже если повысит бюджет. Клубам из Восточной Европы и СНГ не догнать Топ-5 чемпионаты по деньгам и они это понимают. "Шахтер" и "Динамо" в Украине, сербская "Црвена Звезда", загребское "Динамо" - все они наполняют свой бюджет в том числе благодаря школе и продаже воспитанников. Генерация талантов и сильные поколения позволяют тому же "Шахтеру" достойно выступить в ЛЧ исключительно украинским составом и продать Михаила Мудрика за 100 миллионов в АПЛ. Это же позволяет "Динамо" (Загреб) обыграть "Челси" и на регулярной основе выступать в групповой стадии ЛЧ.

Кстати, даже предыдущий соперник "Астаны" - тбилисское "Динамо" основывается на таких принципах. Как вы помните, на "Астана-Арене" грузинский клуб забил усилиями 18-летнего Габриэля Сигуа. Сразу после игр с "Астаной" его продали в швейцарский "Базель". А ведь у "Динамо" (Тбилиси) бюджет точно меньше, чем у "Астаны", но по игре они были лучше как минимум в ответном матче (что признавали даже игроки "Астаны") и вышли при этом с восемью грузинами в основе. И это еще раз доказывает - деньги не всегда синоним успеха в футболе. 

Но даже если сейчас нет академии, нет ресурсов и задачи воспитывать своих, следует быть эффективным в селекции и рассчитывать на тренерский оверперфоманс. И матч в Загребе показал, что у "Астаны" с этим тоже проблемы.

Молодые хорваты доказали, что Марин Томасов - это прошлое в контексте больших еврокубковых задач. "Астана" вытащила из Бельгии Яна Вороговского, но игроки "Динамо" показали, что, к сожалению, наш лучший латераль просто не состоятелен на таком уровне и такие матчи объясняют, почему Ян не шагнул в большой бельгийский клуб или топ-чемпионат, а вернулся на родину.

Еще раз подчеркнем, это оценки по планке групповой стадии Лиги чемпионов, и в нынешней "Астане" нет футболистов такого уровня. В рамках Лиги Европы или Лиги конференций те же игроки могут дать результат. 

Так вот, если мы все же оставляем идею с легионерами,  взгляните на "Жальгирис". Это близкий нам пример, поскольку там уже несколько лет успешно работает казахстанский тренер Владимир Чебурин. Пока "Астану" громили в Загребе, Чебурин со своим скромным коллективом едва не уложил турецкий "Галатасарай" в той же Лиге чемпионов (закончили 2:2).

И тут снова про бюджеты. "Жальгирис" в разы беднее "Астаны", но в последние еврокубковые сезоны они доходят до последних стадий квалификации еврокубков, а в прошлом году и вовсе попали в групповой этап Лиги конференций.

И да, это именно "Жальгирис" поставляет игроков в ведущие клубы КПЛ, а не наоборот, среди примеров - Урега в "Астане", Видемон в "Актобе" и Манзорро в "Иртыше". То есть литовский клуб по сути лучше работает в селекции, чем все казахстанские, хотя возможности наших команд гораздо выше. 

И да, история с Чебуриным тоже удивляет, ведь у нас, так или иначе, возникает вопрос, почему, возможно, лучший казахстанский тренер не востребован на родине? 

Фото: gnkdinamo.hr©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 17 12 3 2 23-13 39
3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34
4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28
5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10
14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8

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Метки:
Астана ФК КПЛ Лига чемпионов Хорватия

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