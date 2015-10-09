Лига чемпионов
Сегодня 10:00
 

ПСЖ побил рекорд в Лиге чемпионов, державшийся 20 лет

ПСЖ побил рекорд в Лиге чемпионов, державшийся 20 лет ©ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" установил сразу несколько рекордов, после победы над "Ливерпулем" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Французский "Пари Сен-Жермен" установил сразу несколько рекордов, после победы над "Ливерпулем" и выхода в полуфинал Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Ответный матч 1/4 финала прошёл на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и завершился со счётом 2:0 в пользу гостей (в первой игре парижане выиграли с таким же счётом 2:0).

Этот матч стал девятым подряд для ПСЖ в рамках плей-офф Лиги чемпионов, в котором клуб не проигрывает. Таким образом, парижане установили новый рекорд для французского футбола, превзойдя на один матч достижение "Лиона", которое продержалось 20 лет. С апреля 2004 года по март 2006 года "Лион" не проигрывал в восьми матчах кряду в рамках плей-офф самого престижного клубного еврокубкового турнира.

Также ПСЖ в третий раз подряд дошел до полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Ранее подобное не удавалось ни одному французскому клубу.

Кроме того, ПСЖ стал первой командой в истории европейских кубков, выигравшей два сезона подряд на "Энфилде". В прошлом сезоне ЛЧ парижане обыграли "Ливерпуль" в гостях со счётом 1:0.

Это беспрецедентное достижение. До ПСЖ только "Барселона" и "Аталанта" когда-либо выигрывали подряд на "Энфилде", но не в течение двух сезонов подряд.


В полуфинале ЛЧ команда Луиса Энрике сыграет с победителем пары "Бавария" - "Реал" (первый матч мюнхенцы выиграли 2:1).

Отметим, что сезоне-2024/25 парижане стали победителями Лиги чемпионов, а в сезоне-2023/24 вылетели в полуфинале от "Боруссии" Дортмунд.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

