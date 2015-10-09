ПСЖ обыграл "Барселону" и переписал историю

ПСЖ переписал историю европейских турниров, став первой командой, сумевшей одержать три подряд выездные победы над "Барселоной", сообщают Vesti.kz со ссылкой на OptaJose.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов французский клуб вновь взял верх над каталонцами, оформив победу на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" со счётом 2:1.

При этом ранее "Барселона" установила собственный рекорд, забивая в 45 матчах подряд во всех соревнованиях.

Сейчас ПСЖ идёт на третьем месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в активе шесть очков. "Барселона" располагается на 16-й позиции с тремя очками. В следующем туре каталонцы сыграют против "Олимпиакоса", а парижане встретятся с "Байером". Оба матча назначены на 21 октября.